Augsburg

vor 51 Min.

Bargeld aus Bürogebäude gestohlen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in eine Firma in Inningen eingebrochen.

Bislang Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in die Büroräume einer Firma in der Hohenstaufenstraße in Inningen eingebrochen und haben dort Bargeld entwendet. Wie die Polizei mitteilt, entstand dabei auch ein Sachschaden am Gebäude. Der Einbruch muss sich in der Zeit zwischen Dienstag, 19. März, 18 Uhr, und Mittwoch, 20. März, 8.15 Uhr, ereignet haben. Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter Telefon 0821/323-3821 zu melden. (gau)

