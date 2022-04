Basteln, Theater, Abenteuer: Was an Ostern in Augsburg geboten ist

Museen, Zoo und andere Einrichtungen bieten viel Programm über die Feiertage. Wir haben Tipps für Sie - und Infos, was es zu beachten gilt.

Vier (bestenfalls) freie Tage stehen an, und auch wenn das Wetter über Ostern wieder etwas schlechter wird, gibt es viele Angebote, wie man sich die Freizeit in Augsburg gestalten kann. Eine Übersicht ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Für Tierliebhaber: Im Augsburger Zoo ist ab Karfreitag „Osterhasenhausen“ aufgebaut. In der Tropenhalle können Besucherinnen und Besucher dann Kaninchen und Küken bestaunen. An Ostersonntag und Ostermontag werden bunte Ostereier an die Kinder verteilt. Doch auch schon an Karsamstag wird es bunt - im Gesicht: Das Kinderschminken findet statt - ebenso wie am Ostersonntag - von 11 bis 16 Uhr. In Zoo und botanischem Garten ist in geschlossenen Räumen (beispielsweise Tierhäuser oder "Pflanzenwelt unter Glas", aber auch sanitären Anlagen) weiterhin das Tragen einer Maske (FFP2 oder medizinische Maske) Vorschrift, Kinder unter sechs Jahren sind davon ausgenommen.

Für Kunstsinnige: Der Osterhase schaut auch im Rokokogarten des Schaezlerpalais vorbei und bringt Dinge zum Entdecken und Selbermachen mit. Kinder können mit ihren Eltern, Großeltern und Geschwistern Mitbringsel gestalten und Osternester basteln oder, wenn das Wetter mitmacht, im Garten Croquet, Boccia und andere Gartenspiele ausprobieren. Der Eintritt in den Garten ist frei.

Für Neugierige: Sollte das Wetter eher zum Ausflug nach drinnen einladen, könnte sich ein Besuch in der Feuerwehrerlebniswelt im Martinipark lohnen. Noch bis zum 10. Mai gibt es dort eine Sonderausstellung zur Augsburger „Weihnachtsbombe“ von 2016. Damals mussten große Teile der Innenstadt evakuiert werden, weil nahe des Jakobertors eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden war. Diese Bombe ist in der Feuerwehrerlebniswelt zu sehen, es gibt Hintergrundinformationen rund um die Evakuierung und den geschichtlichen Kontext. Tickets gibt es vor Ort oder online. Geöffnet ist täglich außer Dienstag von 10 bis 18 Uhr.

Für Marionettenfans: In der Augsburger Puppenkiste stehen über die Feiertage mehrere Aufführungen an. Am Gründonnerstag und Karsamstag wird um 19.30 Uhr der "Ring des Nibelungen" gezeigt, Samstag, Sonntag und Montag gibt es je um 15 Uhr "Dornröschen".

Für Abenteuerlustige: In den Osterferien können sich Kinder im Fugger- und Welser-Erlebnismuseum auf eine Reise um die Welt begeben. Ab 19. April erkunden die Teilnehmer jeden Tag einen anderen Kontinent, sie lernen die Geschichte und Gegenwart dieser Länder kennen. Als Andenken an die Reise wird täglich ein anderes Souvenir gebastelt. Schülerinnen und Schüler (8 bis 12 Jahre) können einzelne Tage (6 Euro inkl. Eintritt) buchen oder die ganze Woche (20 Euro inkl. Eintritt). Die Buchung erfolgt über die Internetseite des städtischen Ferienprogramms Tschamp.

Für Musikalische: Wer es lauter möchte, kann am Sonntagabend in die Kantine am Königsplatz, dort tritt die Kieler Indie-Rockband „Leoniden“ auf. Beginn ist um 19 Uhr, Tickets gibt es unter www.musikkantine.de und an der Abendkasse (Einlass ab 18.30 Uhr).