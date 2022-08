Augsburg

Baustelle in der Barfüßerstraße sorgt für Dauerstau in der Innenstadt

In der Barfüßerstraße staut sich der Verkehr vor dem voll gesperrten Abschnitt. Alle Fahrzeuge müssen nach links in die Schmiedgasse abbiegen.

Plus Die Augsburger Barfüßerstraße ist wegen einer Fernwärme-Baustelle komplett gesperrt, die Umleitung läuft über die Schmiedgasse. Anwohner und Geschäftsleute stöhnen.

Von Stefan Krog

Das gesperrte Straßenstück ist gerade einmal 15 Meter lang, doch die Auswirkungen sind immens: Seit die Stadtwerke am Montagmorgen damit begonnen haben, an der Fernwärmeleitung in der Barfüßerstraße auf Höhe der Barfüßerkirche zu arbeiten, herrscht zeitweise ein mehrere hundert Meter langer Stau den Perlachberg hinauf über die Karolinenstraße bis hin zur Mageskreuzung. Auch die enge Schmiedgasse, die nun als Ausfahrt für das ganze Quartier und den Lieferverkehr fungieren muss, ist heillos überlastet. Die Umleitung soll die ganzen Ferien lang gelten.

