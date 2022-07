Begrenzter Stromausfall in Hochzoll

In dem Augsburger Stadtteil Hochzoll ist am Mittwochabend eine Ampel ausgefallen. Zudem sind von dem Stromausfall auch angrenzende Grundstücke betroffen.

In dem Augsburger Stadtteil Hochzoll ist es am Mittwochabend zu einem Stromausfall gekommen. Nach Angaben der Polizei ist die Ampelanlage an der Kreuzung Peterhofstraße und Friedberger Straße (B2) ausgefallen.

Zudem sind auch angrenzende Grundstücke betroffen. Die Stadtwerke werden laut den Beamten in solchen Fällen automatisch informiert, um den Schaden zu beheben. (AZ)