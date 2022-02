Augsburg

16.02.2022

Beleben die Corona-Lockerungen das Stadtleben in Augsburg wieder?

Ein Bild aus der Annastraße in Augsburg am Mittwoch. Es ist nach wie vor weniger los. Ändern die Corona-Lockerungen daran etwas?

Plus Ab Donnerstag gelten in etlichen Branchen weniger strenge Corona-Regeln. An den Kunden- und Besucherzahlen in Augsburg wird das aber nicht unbedingt etwas ändern.

Jetzt soll vieles ganz schnell gehen: Trotz weiterhin hoher Corona-Zahlen möchte Ministerpräsident Markus Söder das öffentliche Leben wieder in Fahrt bringen. Ab Donnerstag gilt eine Reihe von Lockerungen. In den betroffenen Branchen herrscht Erleichterung - doch es gibt bei manchen Skepsis, ob der große Publikumszustrom wirklich einsetzt. Teils wird sogar ein "Freedom Day" gefordert.

