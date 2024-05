Augsburg

vor 17 Min.

Beschwerden wegen Lärm: Wie laut dürfen Feste in Augsburg sein?

Plus Sommernächte, Plärrer, Modular - jetzt das Theaterviertelfest: In Augsburg gibt es viele Veranstaltungen. Wie Organisatoren und Behörden beim Thema Lärm vorgehen.

Von Miriam Zissler

27.000 Menschen haben am Pfingstwochenende friedlich auf dem Modular-Festival zusammen gefeiert. Laut der Polizei gab es auf dem Festivalgelände kaum nennenswerte Vorkommnisse. Doch außerhalb des Areals am Oberhauser Gaskessel gab es teils Beschwerden aufgrund der Lautstärke. Konsequenzen hatten sie in dem Fall nicht, da laut Ordnungsamt die erlaubten Grenzwerte nicht überschritten wurden. Die Vorgaben des Amts werden für den jeweiligen Einzelfall betrachtet und etwa bei den Sommernächten, dem Plärrer oder dem anstehenden Theaterviertelfest individuell gehandhabt. Kulturreferent Jürgen Enninger betont, dass die Stadt die Beschwerden "sehr, sehr ernst nehme" und es in einer Großstadt aber Raum für Kunst und Kultur geben müsse. Wie Stadt und Polizei das Modular-Festival im Rückblick bewerten - und wie es bei anderen Festen geregelt ist.

Gerade am Freitag und Samstag konnte man aufgrund des böigen Winds das Modular-Festival auch in anderen Stadtteilen und auch im Umland hören. "Bei der Einsatzzentrale der Polizei gingen gut zehn Mitteilungen von Bürgerinnen und Bürgern ein, welche sich durch die Lautstärke gestört fühlten", teilt Polizeisprecher Markus Trieb auf Anfrage mit. Bei der Polizei gingen aber auch bei vergleichbaren Veranstaltungen wie Sommernächte oder Plärrer wenige telefonische Beschwerden wegen der Lautstärke ein.

