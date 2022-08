Betrunkener Mann schläft im Auto, Polizei schickt ihn mit Führerschein heim

Der Motor war noch eingeschaltet, Licht und Blinker waren ebenfalls an. Warum die Beamten keine Handhabe gegen den Autofahrer hatten.

Alkohol im Verkehr ist kein Kavaliersdelikt. Wer betrunken am Steuer von der Polizei kontrolliert wird, bekommt Probleme. In einem Fall in Augsburg entdeckte die Polizei einen stark betrunkenen Mann, der in seinem Auto schlief. Der Motor war auch noch an. Dennoch darf der Mann seinen Führerschein behalten. Er musste allerdings zu Fuß weiter.

Augsburg: Der 35-jährige Autofahrer wollte wohl seinen Rausch ausschlafen

Der kuriose Vorfall passierte am Sonntagmorgen im Universitätsviertel. Ein 35-jähriger Mann war kurz nach 6 Uhr in seinem Auto am Steuer schlafend in der Hugo-Eckener-Straße von einer Polizeistreife angetroffen worden. Licht und Blinker waren bei laufendem Motor angeschaltet. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab nach dem Wecken durch die Polizeibeamten einen Wert von rund 1,5 Promille. Die Beamten konnten dem Mann aber nicht nachweisen, dass er kurz noch Auto gefahren war. Sie stellten lediglich den Zündschlüssel sicher und schickten den Mann nach Hause.

Am Samstag gegen 21.50 Uhr wurde in Oberhausen ein 45-jähriger Citroen-Fahrer im Bereich der Hirblinger Straße wegen eines defekten Frontscheinwerfers angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch und eine undeutliche Aussprache beim Fahrer fest. Ein anschließender Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Sein ausländischer Führerschein wurde beschlagnahmt, da dieser mit einem Sperrvermerk versehen war und der Mann gar kein Kraftfahrzeug in Deutschland hätte führen dürfen.

Ein junger Mann ist unter Drogeneinfluss unterwegs, Führerschein ist weg

Am Montag kurz vor 1.30 Uhr wurde ein mit sechs Personen (und damit einer Person zu viel) besetzter Seat Ibizza in der Von-Parseval-Straße angehalten. Der 19-jährige Fahranfänger gab laut Polizei bei der Kontrolle zu, wenige Stunden zuvor einen Joint geraucht zu haben. Zusätzlich ergab ein Alkoholtest einen Wert von etwa 0,7 Promille. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein einbehalten. Nachdem alle anderen Insassen angaben, ebenfalls nicht mehr fahrtüchtig zu sein, wurde das Fahrzeug verkehrssicher abgestellt und der Schlüssel vorläufig einbehalten. Der 19-jährige Fahranfänger, der nur mit 0,0 Promille am Steuer eines Fahrzeugs sitzen darf, wird nun wegen der Alkohol- und Drogeneinwirkung angezeigt und ist seinen Führerschein, den er anschließend vermutlich komplett neu machen muss, erst einmal für längere Zeit los.

Am Sonntag kurz vor 18 Uhr kam es in der Ilsungstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Hierbei fuhr ein 53-Jähriger mit seinem Fahrrad offenbar ungebremst in einen zum Linksabbiegen eingeordneten, stehenden Mercedes. Dabei verletzte sich der Radfahrer leicht und wurde zur vorsorglichen Untersuchung ins Krankenhaus Friedberg gefahren. Hier wurde dann auch gleich eine Blutentnahme durchgeführt, nachdem bei ihm eine Alkoholisierung von knapp 0,7 Promille festgestellt wurde. Bei dem 32-jährigen Autofahrer wurde ebenfalls eine Alkoholisierung, allerdings mit über 1,7 Promille festgestellt. Auch bei ihm wurde eine Blutentnahme veranlasst und sein Führerschein sichergestellt.