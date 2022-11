Bevölkerungsentwicklung: Augsburg wächst wieder

Im ersten Halbjahr nahm die Zahl der Einwohner in Augsburg um 3000 zu, nachdem das Wachstum coronabedingt stagniert hatte. Eine Rolle könnte der Ukraine-Krieg spielen.

Die Zahl der Einwohner und Einwohnerinnen in Augsburg nimmt nach der coronabedingten Stagnation in den vergangenen Jahren wohl wieder zu. Ende Juni 2022 verzeichnete das Statistische Landesamt eine amtliche Einwohnerzahl in Augsburg von 299.733. Zum Anfang des Jahres waren es noch mehr als 3000 Einwohner weniger. In den Jahren ab 2019 stagnierte das Wachstum aufgrund der Corona-Pandemie, nachdem es in den Vorjahren ein stetiges Wachstum gegeben hatte. In den ersten Monaten des laufenden Jahres sind die Zahlen an zugewanderten Bürgern und Bürgerinnen wieder gestiegen. In einer Prognose bis zum Jahr 2039 geht der Freistaat von einem Wachstum auf 313.000 Einwohner aus.

Einwohnerzahl in Augsburg - genaue Daten zum Jahresende

Die amtliche Einwohnerzahl berücksichtigt nur Personen mit Hauptwohnsitz in Augsburg. Die Stadt Augsburg rechnet mit der "wohnberechtigten Bevölkerung" zum Beispiel auch Studenten mit ein, sodass diese Werte regelmäßig höher sind. Hier wurde die 300.000-Einwohner-Marke schon vor drei Jahren geknackt. Eine genaue Auswertung zum Bevölkerungswachstum der vergangenen Monate – etwa woher die Zuwanderer kamen – liegt noch nicht vor, weil das städtische Statistikamt mit der Durchführung der bundesweiten Zensus-Umfrage voll beschäftigt war. Daten soll es zum Jahresende geben. In der Vergangenheit speiste sich das Bevölkerungswachstum in Augsburg unter anderem stark durch Zuwanderung aus Südosteuropa. Aktuell könnte der Krieg in der Ukraine mit seinen Flüchtlingsbewegungen eine Rolle spielen. (skro)