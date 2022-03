Augsburg

vor 47 Min.

15.000 Euro Schaden: Schwabencenter-Bewohner klagen über Vandalismus

Bewohnerin Christl Hangartner besieht sich die Schmierereien an den Betonwänden und Türen.

Plus In der Ladenpassage hat der Umbau begonnen, in die Wohntürme selbst verschaffen sich offenbar immer häufiger Unbefugte Zutritt. Das Problem trifft auch andere.

Von Silvia Kämpf

Das Schwabencenter befindet sich im Umbruch. In der Ladenpassage hat inzwischen der Umbau begonnen, weshalb die Türen zu den Wohntürmen immer mal wieder offen stehen - offenbar mit unliebsamen Nebenwirkungen. Bewohner klagen über zunehmenden Vandalismus, was Bernhard Ott, Geschäftsführer der gleichnamigen Haus- und Immobilienverwaltung, bestätigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen