Problem mit dem Brandschutz: Kann die Kahnfahrt zum 1. April starten?

Es gibt Probleme mit einem zweiten Rettungsweg fürs Lokal. Die Stadt ist aber zuversichtlich, schnell eine Lösung zu finden.

Die Augsburger Kahnfahrt ist eine Institution: Seit 1876 kann man dort mit Ruderbooten den aufgestauten Stadtgraben am Oblatterwall befahren. Nun hat das Lokal mit Bootsverleih, das in vierter Generation betrieben wird, aber ein Problem: Es gibt Schwierigkeiten mit dem Brandschutz, weil in dem an die Stadtmauer angebauten Restaurant mit der vorgelagerten Terrasse und dem Bootsanleger ein zweiter Fluchtweg fehlt.

Kann die Kahnfahrt in Augsburg zum 1. April starten?

Das Bauordnungsamt sprach zuletzt eine Nutzungsuntersagung aus - allerdings laufen Bemühungen bei der Stadt, den Saisonstart zum 1. April für Bootsverleih und Außengastronomie zu ermöglichen.

Die Stadt sieht wohl ein Problem darin, dass im Fall eines Feuers der Fluchtweg vom Gelände über den Zugang in der Stadtmauer führt. Ansonsten ist der längliche Bau des Restaurants, das 60 Gäste fasst, von Wasser und Stadtmauer begrenzt. Wie es von der Stadt, die das Areal an die Kahnfahrt verpachtet, am Samstag hieß, arbeite man bereits an einer Lösung.

Durchbruch durch Stadtmauer? Kahnfahrt braucht zweiten Fluchtweg

Eine Möglichkeit wäre ein zweiter Fluchtweg mit Durchbruch durch die Stadtmauer, wobei dazu ein privater Grundstückseigentümer mitziehen müsste. Als andere Möglichkeit käme eine Plattform über dem Wasser als Sammelpunkt in Frage, wenn der Hauptfluchtweg wegen Rauchs nicht mehr nutzbar wäre.

Man arbeite in jedem Fall daran, dass zum 1. April der Betrieb aufgenommen werden kann, heißt es seitens der Stadt. Eine Umsetzung der Maßnahmen ist bis dahin zwar nicht realistisch, denkbar ist aber ein Betrieb mit Duldung, sofern sich eine Lösungsmöglichkeit abzeichnet.

