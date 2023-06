Augsburg

12:35 Uhr

Brennende Mülltonnen in Augsburg: Schaden liegt bei rund 50.000 Euro

Mehrere Mülltonnen brannten am Sonntagmorgen in der Schülestraße.

Am Sonntag hat es in der Schülestraße in Augsburg gebrannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. War es Brandstiftung?

Der angerichtete Schaden ist immens: Die Polizei spricht von einem Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich. An einer Berufsschule in Augsburg waren am Sonntag Mülltonnen in Brand geraten. Wie die Polizei informiert, ereignete sich der Brand in der Schülestraße gegen 6 Uhr. Ein Zeuge stellte brennende Mülltonnen an der Berufsschule fest. Er informierte Polizei und Feuerwehr. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kommen konnte. Zeugen werden gesucht. (möh)

