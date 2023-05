Bundesverdienstkreuz: Hohe Auszeichnung für zwei Augsburger

Bayerns Sozialministerin ehrt Heinz Paula und Ortfried Kotzian für ihre Verdienste. Beide setzen sich unter anderem für die Völkerverständigung ein.

Große Auszeichnung für zwei Augsburger: Heinz Paula und Ortfried Kotzian bekamen diese Woche das Bundesverdienstkreuz am Bande von Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf verliehen. Die beiden engagieren sich für die Völkerverständigung, gegen Extremismus und für den Naturschutz.

Kotzian habe sich "durch sein berufliches und ehrenamtliches Engagement in der politischen Bildungsarbeit zur Verständigung Deutschlands mit seinen mittel- und osteuropäischen Nachbarvölkern auszeichnungswürdige Verdienste erworben ", hieß es in der Laudatio. Bedingt durch die Vertreibung seiner Familie aus dem Riesengebirge interessierte sich Kotzian seit seiner Jugend für die Situation ethnischer Minderheiten in ganz Europa. Kotzian leitete das Bukowina-Institut, das unter seiner Ägide schon kurz nach der Wende Kontakt mit Wissenschaftlern aufnahm und Aktivitäten entwickelte. Darauf geht unter anderem die Partnerschaft des Bezirks Schwaben mit der Region Bukonwina zurück. Kotzian war als ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender der Sudetendeutschen Stiftung in München zudem am Aufbau des Sudetendeutschen Museums München beteiligt.

Heinz Paula: Engagiert gegen Extremismus und für Tierschutz

Heinz Paula saß für die SPD im Augsburger Stadtrat sowie im Bundestag. Seit 2008 ist er Vorsitzender des Tierschutzvereins Augsburg, er engagiert sich in der Arbeitsgemeinschaft "Grüner Kreis" und in der "Schutzgemeinschaft Lech". In dieser Funktion sei es ihm gelungen, "sich mit anderen Initiativen zum Schutz des Lechs zu vernetzen und viele Menschen für die heimische Natur zu begeistern", so Sozialministerin Scharf. Große Verdienste habe er sich außerdem durch seinen Einsatz im "Bündnis für Menschenwürde Augsburg-Schwaben" erworben. Dieses Bündnis koordiniert das Engagement gegen den Rechtsextremismus und arbeitet eng mit zivilgesellschaftlichen Institutionen zusammen. Paula habe mit seinem "vorbildlichen Engagement gegen Extremismus" einen bedeutenden Beitrag für die Friedensstadt Augsburg geleistet. (AZ/nip)

Lesen Sie dazu auch