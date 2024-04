City-Galerie in Augsburg: Sport Scheck geht, wer folgt nach?

Die Verhandlungen mit Nachmietern für die Sport Scheck-Filiale stehen vor dem Abschluss. Centermanager Axel Haug äußert sich zum Aus von Karstadt in Augsburg.

Der Weg für die Übernahme des insolventen Sportfachhändlers Sport Scheck durch die italienische Cisalfa Group ist geebnet. Bundesweit bleiben 26 Filialen und die Hauptverwaltung in München erhalten. In der City-Galerie in Augsburg hat Sport Scheck keine Zukunft. Wie bereits vor Wochen bekannt gegeben wurde, kommt das Aus im Sommer. Spätestens zum 30. Juni 2024 ist Schluss, heißt es. Filialen in Bremen und München sowie ein Outlet in Unterhaching stehen ebenso auf der Streichleiste. Wer folgt auf Sport Scheck in Augsburg? Die Verhandlungen mit interessierten Nachmietern laufen. Ein Abschluss steht bevor.

Die Sport Scheck-Filiale in der City-Galerie ist auf zwei Etagen verteilt. Foto: Michael Hörmann

Dies sagt zumindest Centermanager Axel Haug von der City-Galerie: "Die Verhandlungen befinden sich auf der Zielgeraden. Schon bald können wir Spruchreifes präsentieren." Sport Scheck gehört zu den größten Mietern, zwei Etagen werden belegt. Es spricht einiges dafür, dass es künftig eine Aufteilung gibt. Somit würden sich zwei Mieter niederlassen. "Das ist sicherlich eine Möglichkeit", sagt Haug.

City-Galerie in Augsburg: 100 Fachgeschäfte sind vor Ort

In der City-Galerie sitzen rund 100 Fachgeschäfte, dazu zählen mehrere gastronomische Betriebe. Haug hat die Diskussionen um die Zukunft des Galeria Kaufhof Hauses verfolgt. Das Karstadt-Warenhaus in der Innenstadt steht vor dem Aus. Offen ist, wie es dann im Gebäude weitergehen wird. Dazu sagt Haug: "Wir bedauern diese Entscheidung und hätten uns im Sinne der Innenstadt und der Beschäftigten eine Fortführung gewünscht."









