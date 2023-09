Claudia Schuster (FW): "Möglichkeiten der Digitalisierung voll ausschöpfen"

Der früheren Bürgermeisterin von Gessertshausen liegt besonders die Bildung am Herzen. Sie will die Gesellschaft außerdem widerstandsfähiger gegen Krisen machen.

Claudia Schusters Herzensthemen sind Bildung und Digitalisierung. In Augsburg seien die Schulen in schlechterem Zustand als auf dem Land - der Freistaat müsse hier fördern. Die frühere Gessertshauser Bürgermeisterin spricht von einem „großen Rückenwind“ für die FW. An Infoständen spiele das Heizungsgesetz eine große Rolle. „Es ist für die Menschen schwierig, wenn etwas mit ideologischer Brille durchgesetzt werden soll.“

Steckbrief: Claudia Schuster 1 / 4 Zurück Vorwärts Alter: 55

Wohnort: Gersthofen

Familienstand: drei Kinder, nicht verheiratet

Beruf: Dipl.-Informatikerin (FH)

Warum und seit wann engagieren Sie sich in der Politik?

"Seit 2007 engagiere ich mich politisch, immer bei den Freien Wählern. Zunächst war ich Elternbeiratsvorsitzende, dabei wurde mir bewusst, dass es sich auszahlt, sich leidenschaftlich für eine Sache einzusetzen und so positive Veränderungen zu bewirken. Dieses Verständnis führte mich in den Gemeinderat und später in die Positionen als Bürgermeisterin und Kreisrätin. Ich möchte mich für andere Menschen einsetzen, die Lebensqualität erhöhen und die Heimat, in der wir leben, voranbringen."

Welche Themen wollen Sie für Augsburg im Landtag anpacken?

"Unsere Region liegt mir am Herzen. Deshalb setze ich mich mit voller Kraft für beste Bildung, die Ressource unserer Zukunft, ein. Mit hohen Bildungsstandards und einem Konzept des lebenslangen Lernens können wir unsere Region nachhaltig stärken. Die Möglichkeiten der Digitalisierung müssen wir voll ausschöpfen, insbesondere im Bereich der Verwaltungsprozesse, mit umfangreichen Möglichkeiten zur Modernisierung und Effizienzsteigerung. Ein besonderes Anliegen ist es mir, unsere Gesellschaft widerstandsfähiger gegen Krisen zu machen, mit einem effektiven Katastrophenschutz und einer starken öffentlichen Sicherheit."

Mit welchem Kandidaten einer der anderen Parteien würden Sie nach der Wahl gern im Zug nach München sitzen?

"Das würde ich gerne mit Peter Wachler (Bürgermeister von Markt Wald und Direktkandidat der CSU im Stimmkreis Kaufbeuren; d.Red.) machen. Ich kenne ihn als guten Bürgermeisterkollegen und habe in der Regionalentwicklung Stauden sehr gut mit ihm zusammengearbeitet, sodass ich mich über gemeinsame Zugfahrten freuen würde."