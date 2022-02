Augsburg

Corona-Zahlen in Augsburg sinken, Novavax-Impfstoff bald verfügbar

Plus Die Corona-Inzidenz in Augsburg geht nach unten. Die Entwicklung könnte sich in den kommenden Tagen noch verstärken. Der Novavax-Impfstoff soll demnächst verfügbar sein.

Von Stefan Krog

Die Corona-Inzidenz in Augsburg sinkt seit einigen Tagen deutlich. Am Donnerstag lag sie bei 1564,8. Am Wochenende waren noch Werte um die 2000 zu verzeichnen gewesen. "Wir hatten einen steilen Abfall in den vergangenen Tagen", so der stellvertretende Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Thomas Wibmer. Womöglich werde sich die Dynamik nach unten in den kommenden Tagen noch weiter verstärken, sodass die Zahlen noch schneller fallen als in den vergangenen Tagen. Besonders in der Altersgruppe der Kinder bis zehn Jahren gibt es inzwischen deutliche Rückgänge - die Inzidenz in dieser Altersgruppe sank in den vergangenen zwei Wochen von Spitzenwerten von rund 4000 auf 2000. Auch bei den 10- bis 20-Jährigen, die ebenfalls stark betroffen sind, sehe man diese Entwicklung, so Wibmer. In den Erwachsenen-Jahrgängen sei der Rückgang noch nicht so ausgeprägt. "Die Tendenz geht aber bei allen nach unten."

