CSU-Abgeordneter Ullrich fordert besseres Kundenmanagement bei Stadtwerken

Das Kundencenter der Stadtwerke Augsburg am Hohen Weg ist nach wie vor geschlossen. Kunden können sich an das Center am Königsplatz wenden.

Der Augsburger CSU-Bundestagsabgeordnete Volker Ullrich hat sich an die Geschäftsführung der Stadtwerke gewandt. In einem Schreiben spricht er die Kundenbeschwerden an.

Die meisten der bayernweiten Beschwerden über kommunale Energieversorger sollen in den vergangenen Monaten die Stadtwerke Augsburg (swa) betroffen haben. Das hatte unlängst die Verbraucherschutzzentrale Bayern gegenüber unserer Redaktion berichtet. Inzwischen hat Bundestagsabgeordneter Volker Ullrich ( CSU) darauf reagiert. Ullrich ist Fachsprecher für Verbraucherschutz der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Wie er mitteilt, habe er in einem Schreiben an die Geschäftsführung der swa ein besseres Kundenmanagement angemahnt. "Die Leistungen der Stadtwerke sind unverzichtbar für die Daseinsvorsorge. Es ist daher keine gute Neujahrsbotschaft, dass schlechter Service, undurchsichtige Preise und sehr lange Wartezeiten auf Rückzahlungen bei der Verbraucherzentrale Auslöser für die bayernweit meisten Beschwerden über die Stadtwerke Augsburg sind", so der CSU-Politiker. Diese Unzufriedenheit erfülle ihn mit Sorge. Kundenansturm auf Augsburger Stadtwerke Ihm sei aber auch bewusst, dass "Ampel-Beschlüsse am Fließband inklusive Änderungen einer reibungslosen Kundenbetreuung im Weg stehen." Nötig sei auch eine Entlastung der Mitarbeiter. "Diese geben vor Ort ihr Bestes, sind diesem Ansturm – hervorgerufen auch durch viele Gesetzesänderungen – aktuell aber wohl nicht gewachsen." Bei den Stadtwerken selbst rechnet man damit, dass der durch die geänderten politischen Beschlüsse hervorgerufene Rückstau an Kundenanfragen bis Ende Februar behoben ist. So planen die swa das Kundencenter am Hohen Weg im Februar oder März wieder zu öffnen. (ina)

