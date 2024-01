Augsburg

Verbraucherzentrale registriert viele Beschwerden über Stadtwerke Augsburg

Plus Energieversorger und ihre Kunden haben turbulente Zeiten hinter sich. Laut Verbraucherschutz Bayern gingen die meisten Beschwerden dabei über die Stadtwerke Augsburg ein.

Zu hoch berechnete Abschläge, schlechte Erreichbarkeit im Kundenservice – die Stadtwerke Augsburg (SWA) stehen in der Kritik. Wie berichtet, machen die SWA für das Ungemach die Bundesregierung mit ihren schnellen Beschlüssen verantwortlich, die einen außergewöhnlich hohen Kundenansturm in den vergangenen Monaten ausgelöst hätten. Auch andere Grundversorger wie die Stadtwerke München oder die städtischen Werke Nürnberg bezeichnen gegenüber unserer Redaktion das Jahr 2023 als ein "Ausnahmejahr". Die Auswirkungen bekam auch die Verbraucherzentrale Bayern zu spüren. Dort riefen viele verunsicherte bis verzweifelte Kunden an, heißt es. Auffallend dabei: Die meisten der bayernweiten Beschwerden betrafen offenbar die Stadtwerke Augsburg.

Es sei klar, dass die Energiekrise, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine und die Änderungen durch die Politik, für viele Energieversorger eine Herausforderung bedeutete und einiges durcheinandergewirbelt habe, sagt Marion Gaksch, Referentin für Marktbeobachtung Energie bei der Verbraucherzentrale Bayern. "Bei den Beschwerden waren allerdings die Stadtwerke Augsburg im Vergleich zu anderen Stadtwerken überproportional vertreten." Das sei in der Verbraucherzentrale in den vergangenen zwei Jahren aufgefallen. Beraterin Gaksch macht dies an zwei Punkten der Preispolitik der SWA fest: eine teils unproportionale Verbrauchs-Einschätzung bei Kunden sowie die zeitweise Verteuerung der Ersatzversorgung.

