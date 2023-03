Dampflok-Radsatz rollt von München nach Augsburg

Die Hochschule München trennte sich von einem riesigen historischen Bauteil für Lokomotiven. Im Augsburger Bahnpark steht es jetzt für ein Kapitel Industriegeschichte.

Zwei Meter Durchmesser und rund fünf Tonnen Gewicht: Die Räder früherer Dampflokomotiven waren riesig und schwer. Mit einer spektakulären Kran-Aktion wurde nun ein solcher Lok-Radsatz aus einem Gebäude der Hochschule München gehoben, auf einen Lastwagen gehievt und in den Bahnpark Augsburg verfrachtet. Dort erinnert er an ein Stück Industriegeschichte - und eine Besonderheit im bayerischen Eisenbahnwesen.

33 Bilder Ein neuer Dampflok-Radsatz für den Bahnpark Augsburg Foto: Annette Zoepf

In der Hochschule München lagerte noch eine sogenannte Kropfachse der Dampflok 18 444 aus dem Jahr 1912. Die Münchner übergaben diesen Radsatz nun an den historischen Bahnpark in Augsburg. Der Transport des schweren sperrigen Teils gestaltete sich am Freitag bis in die Abendstunden spektakulär und aufwendig, wie Bahnpark-Geschäftsführer Markus Hehl berichtet.

Dachauer Straße in München wurde für Transport nach Augsburg teilgesperrt

Zeitweise musste die Dachauer Straße in München einseitig gesperrt werden, weil ein Schwerlastkran im Einsatz war. Rund 15 Spezialisten und Helfer packten mit an. Nach rund zehn Stunden stand der Radsatz an seiner neuen Position auf dem Museumsgelände im Hochfeld. Dort erinnert das Exponat nun an die lange Geschichte des ehemaligen Eisenbahn-Ausbesserungswerkes (EAW) Augsburg.

Diese historische Aufnahme zeigt, wie im ehemaligen Eisenbahn-Ausbesserungswerk (EAW) Augsburg gearbeitet wurde. Foto: Bahnpark Augsburg

"Das Ausbesserungswerk Augsburg war eine Besonderheit im bayerischen Eisenbahnwesen", erklärt Hehl. Es hatte eine zentrale Funktion für das gesamte rechtsrheinische Netz der Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen. Dort wurden alle größeren Reparaturen an Rädern und Radsätzen von Lokomotiven und Wagen ausgeführt. Darüber hinaus wurden neue Radsätze angefertigt und anderen Werken zur Verfügung gestellt.

Das Ausbesserungswerk beim Bahnpark ist heute ein Baudenkmal

Unter anderem wurden in Augsburg auch die besonders komplizierten Kropfachsen für eine der bekanntesten Schnellzug-Dampflok-Gattungen Deutschlands bearbeitet - der bayerischen S 3/6. Hehl zufolge haben in dem Werk früher mehrere Hundert Menschen gearbeitet. Das Gebäude steht noch heute auf dem Areal südlich des Bahnparks. Es sei als Baudenkmal eingestuft.

Der Bahnpark Augsburg an der Firnhaberstraße öffnet ab Mai wieder für Besucherinnen und Besucher, und zwar jeden Sonn- und Feiertag bis Oktober, jeweils von 10 bis 16 Uhr.