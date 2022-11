Augsburg

Dank höherer Bußgelder nimmt Augsburg mit Kontrollen deutlich mehr ein

Plus Verkehrssünder werden seit einem Jahr härter bestraft, die Einnahmen der Stadt Augsburg steigen. Es geht um Millionenbeträge. Eine Grafik zeigt, was die Tempokontrollen ergeben.

Von Max Kramer

Der November vergangenen Jahres war so etwas wie der Beginn einer neuen Zeitrechnung für Autofahrerinnen und -fahrer – besonders für jene, die es häufig eilig haben. Der neue Bußgeldkatalog trat damals bundesweit in Kraft. Er sieht deutlich höhere Strafen bei Verkehrsvergehen vor – etwa Tempoverstößen, Parken auf Rad- und Gehwegen oder Parken in zweiter Reihe. Während gestiegene Buß- und Verwarngelder Betroffene ärgern, verzeichnet die Stadt Augsburg seit Inkrafttreten des neuen Bußgeldkatalogs deutlich gestiegene Einnahmen.

Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

