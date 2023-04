Das Honky Tonk Festival in Augsburg meldet sich zurück

Am Samstag, 6. Mai, spielen beim Honky Tonk Festival Bands in 22 Lokalen in Augsburg. Der Vorverkauf läuft. Was die Gäste erwartet.

Drei Jahre Corona-Pause haben geschmerzt. Doch jetzt wird wieder in Augsburg bei einer großen Abendveranstaltung gefeiert. Das Riegele Honky Tonk kehrt zurück. Termin ist am Samstag, 6. Mai. In 22 Lokalen treten Bands, Künstlerinnen und Musiker auf. Tickets gibt es im Vorverkauf. Zu den jeweiligen Konzerten kommen Besucherinnen und Besucher mit einem Armbändchen. Es gibt aber eine Änderung gegenüber früheren Jahren: Die Tickets gelten nicht für die Fahrt mit Bus und Tram am Veranstaltungsabend.

44 Bilder Stimmung und volle Lokale beim Honky Tonk Kneipenfestival Foto: Annette Zoepf

Riegele Honky Tonk steht nach Angaben der Veranstalter als "Begriff für fantastische Stimmung". Es ist mittlerweile die 27. Auflage des Musik- und Kneipenfestivals. Start ist am Samstag, 6. Mai, ab 20 Uhr. Man zieht, so kennt man das Festival, von einer Kneipe zur anderen. Die Musikmischung ist breit gestreut. Feurige Salsa-Klänge werde es ebenso geben, sagt Brauereichef Sebastian Priller, wie beschwingten Boogie und ausgelassenen Rock 'n' Roll.

Honky Tonk in Augsburg: Eintrittskarte kostet 19,50 Euro

Die Eintrittskarte kostet im Vorverkauf 19,50 Euro. Diese Karte wird am Veranstaltungsabend in einem der beteiligten Lokale gegen ein Armbändchen ausgetauscht. Die DJ-Abende, die auch zum Programm gehören, sind allerdings eigens organisierte Veranstaltungen der Diskotheken. Kurzentschlossene Besucherinnen und Besucher können am Samstag, 6. Mai, ab 19 Uhr an Abendkassen in den mitwirkenden Lokalen ein Bändchen erwerben. Der Preis beträgt 23 Euro.

Festivalstart ist ab 18 Uhr im Riegele Biergarten in der Frölichstraße. Rock-Oldies und Folkrock-Klassiker sind zu hören. Weitere Informationen gibt es unter www.riegele-honky-tonk.de

