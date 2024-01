Das Modehaus Rübsamen stellt den Betrieb komplett ein

Für das traditionsreiche Augsburger Unternehmen kommt das Aus. Das Haupthaus in der Karolinenstraße bleibt bis Ende April 2024 geöffnet.

Bittere Nachricht für Beschäftigte und Kunden: Das Modehaus Rübsamen schließt dauerhaft. Für die Rübsamen Gruppe konnte keine Investorenlösung erzielt werden, heißt es. Eine dauerhafte und profitable Fortführung des Modehändlers sei ohne Investor jedoch nicht möglich. Für die Textilhaus Rübsamen GmbH & Co. KG sowie die beiden weiteren Gesellschaften der Gruppe wurde daher die Stilllegung beschlossen. Das Stammhaus in Augsburg wird noch bis Ende April 2024 geöffnet sein.

Die weiteren Filialen bleiben noch bis Ende April beziehungsweise Ende Mai 2024 geöffnet, je nach Verlauf des jeweiligen Abverkaufs der Warenbestände. Eine Filiale in Weilheim ist bereits geschlossen. Die Geschäfte in Aichach, Schrobenhausen und ein Partner-Store in Friedberg schließen wie bereits kommuniziert im Januar 2024. In den kommenden Wochen führt Rübsamen den Geschäftsbetrieb fort und die Kunden können weiter in den Geschäften einkaufen, online bestellte Waren werden weiter ausgeliefert. Auch die Abwicklung von Retouren sowie alle sonstigen Serviceleistungen seien sichergestellt, heißt es.

Traditionsunternehmen Rübsamen schließt: Den 100 Mitarbeitern wird gekündigt

Die 100 beschäftigten Mitarbeiter wurden am Montag über den aktuellen Stand informiert. Ihnen müsse gekündigt werden. Einige Mitarbeiter haben bereits neue Stellen in Aussicht. Die Geschäftsführung unterstützt alle Mitarbeiter bei der Jobsuche, unter anderem können auf Wunsch Kontakte zu anderen Geschäften in der Region vermittelt werden.

Lesen Sie dazu auch