Augsburg

vor 17 Min.

Debatte um das Augsburger Theaterviertel: "Was genau soll das sein?"

Plus Eine Initiative setzt sich für ein Theaterviertel in Augsburg ein. Doch was gehört alles dazu – und was sagen die Menschen dort?

Von Fridtjof Atterdal Artikel anhören Shape

"Theaterviertel? Was genau soll das sein?" Das junge Pärchen, das Samstagabend in der Augsburger Ludwigstraße auf Freunde wartet, schaut etwas verwirrt. Man kenne die Ludwigstraße mit ihren Kneipen, aber vom Theaterviertel habe man noch nie etwas gehört, sagen die jungen Nachtschwärmer. Während in der Politik und Kneipenszene über ein "Theaterviertel" gerade kontrovers diskutiert wird, scheint dieser Kunstbegriff bei den Menschen, die hier zum Essen, Trinken und Feiern unterwegs sind, noch nicht angekommen zu sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen