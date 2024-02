Demo gegen rechts: Warum die IHK die Teilnahme ablehnte

Einige Augsburger Unternehmer hätten sich eine konzertierte Aktion der Wirtschaft gewünscht. Die Industrie- und Handelskammer sieht Demos nicht als "passendes Instrument".

Ingrid Rieken ist von ihrer neuen Heimat positiv überrascht. Sie lebt erst seit Kurzem in Augsburg, doch sie sei "direkt beeindruckt und begeistert über das deutliche Signal gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung, das Bürgerinnen und Bürger heute setzen", sagte sie am Samstag bei der Demo am Rathausplatz. Als Vertreterin der Wirtschaft trat die Personalvorständin von MAN Energy Solutions auf der Bühne für eine offene Gesellschaft ein. Wie am Rande der Demo herauszuhören war, hätten sich manche Unternehmer darüber hinaus eine konzertierte Aktion der Wirtschaft gewünscht. Dies sei von der Industrie- und Handelskammer abgelehnt worden.

Die Veranstalter der Demo hatten im Vorfeld auch IHK und Handwerkskammer angefragt, jedoch eine Absage bekommen. Ähnlich ging es einigen Unternehmen, die eine gemeinsame Aktion angeregt hatten. Thomas Schörg, Geschäftsbereichsleiter Regionen und Kommunikation bei der IHK, bestätigt dies auf AZ-Anfrage: "Demonstrationen sind nicht das Instrument unserer Wahl. Das heißt aber nicht, dass die IHK sprachlos ist." In den vergangenen Wochen habe es viele Gespräche mit Mitgliedsunternehmen gegeben. Aufgabe einer Industrie- und Handelskammer sei dabei immer, ausgleichend und beratend zu wirken. "Wir sind politisch, aber Partei-neutral."

IHK-Präsident Braun bezieht auf der Homepage Stellung für Toleranz

Auf der Homepage der Industrie- und Handelskammer Schwaben gibt deren Präsident Reinhold Braun eine Stellungnahme zu den Demos gegen Rechtsextremismus ab. "Als global vernetzte Wirtschaft stehen wir für Weltoffenheit, Toleranz und internationale Kooperation", Populismus und Rechtsextremismus schadeten dem Ansehen der Region und den Unternehmen in Bayerisch-Schwaben. Als Körperschaft des öffentlichen Rechts sei die IHK Schwaben aber "eine staatstragende Organisation und damit dem Interessenausgleich verpflichtet".

Ingrid Rieken fand am Samstag deutlichere Worte: Die Wirtschaft in Deutschland sei "auf Austausch, Vielfalt und Toleranz angewiesen. "Eine Politik, wie sie die AfD oder andere Rechtsextremisten propagieren, lehnen wir deshalb entschieden ab.“ Susanne Wiegand, Geschäftsführerin der Renk Group AG, hatte in einer schriftlichen Stellungnahme schon am Freitag eine ähnliche Haltung eingenommen. „Die jüngst öffentlich gewordenen, abstoßenden Deportationspläne einer Gruppe von Rechtsextremisten waren ein Weckruf für die Gesellschaft. Dass Hunderttausende in ganz Deutschland auf die Straße gehen, um für unsere Demokratie zu demonstrieren, ist ein wertvolles und wichtiges Signal." Renk unterstütze die Kundgebungen "mit großem Nachdruck".