vor 18 Min.

Wie steht es um den Ausbau der Ganztagsbetreuung in Augsburg?

Plus Ab 2026 haben Eltern einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Bildungsreferentin Martina Wild erklärt, wie weit die Stadt ist.

Von Katharina Indrich Artikel anhören Shape

Der Ausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder, er ist eine der größten Herausforderungen, vor denen die Stadt in den kommenden Jahren steht. Daraus macht Bürgermeisterin und Bildungsreferentin Martina Wild keinen Hehl. Ab 2026 haben Eltern einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für ihr Kind. Den, gerade in Zeiten des massiven Fachkräftemangels im pädagogischen Bereich, umsetzen zu können, ist für die Kommunen kein Leichtes. Aktuell, sagt Wild, werden 61 Prozent der Augsburger Grundschüler am Nachmittag betreut. Sei es im Hort, in einer Mittagsbetreuung oder in verschiedenen Formen der Ganztagsschule. "Aber unserer Zielperspektive ist es, einen Betreuungsbedarf von 90 Prozent abzudecken." Dass die Stadt das, unter den jetzigen Rahmenbedingungen, bis 2026 zu 100 Prozent schafft, könne man aber nicht versprechen.

Der Bedarf in Augsburg ist da, das wisse man unter anderem aus den Elternbefragungen. Gehe man aber von den Schülerzahlen des vergangenen Jahres aus, würde eine Erhöhung der Betreuungsquote um 30 Prozent bedeuten, dass in Augsburg 3000 zusätzliche Plätze für die Ganztagsbetreuung der Grundschulkinder geschaffen werden müssen. "Dafür benötigen wir mindestens 800 Fachkräfte. Das zeigt die Dimension allein bei der Schulkindbetreuung", so Martina Wild. Gleichzeitig fehle der Stadt aber auch im Kita-Bereich das Personal. Hier, sagt Wild, seien in der Stadt im Schulterschluss mit anderen Trägern im Zeitraum von 2020 bis 2022 fast 1500 neue Plätze geschaffen und 18 neue Einrichtungen eröffnet worden. Doch auch in der Kita stoße man in puncto Fachkräfte immer stärker an Grenzen. "Und wir wissen, dass wir beim Fachkräftemangel erst am Anfang stehen."

