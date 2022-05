Augsburg

vor 43 Min.

Welche Spielplätze die Stadt sanieren will – und wo neue geplant sind

Plus Die Liste mit Spielplätzen in Augsburg, die dringend saniert werden müssten, ist lang. Was davon wirklich umgesetzt wird, ist noch offen. Eine Übersicht über die Pläne.

76 Seiten umfasst das Spielplatzprogramm, über das der Umweltausschuss diese Woche beraten und dem er einstimmig zugestimmt hat. Darin ist detailliert aufgelistet, welche Spielplätze in den kommenden Jahren saniert und wo in der Stadt neue Spielplätze gebaut werden sollen. Auch die Inklusion von Kindern mit Behinderung spielt in dem Papier eine Rolle, sagt Inge Kolb vom Amt für Grünordnung. Sie ist dort für das Thema Spielplätze zuständig und hat das Spielplatzprogramm erarbeitet. In ihrem Bericht stehen viele Projekte schon seit Jahren. Der Grund: Nachdem der Umweltausschuss und der Stadtrat dem Programm zugestimmt haben, wird erst bei den Haushaltsberatungen entschieden, wofür es wirklich Geld gibt. Viele Vorhaben wandern deshalb von Programm zu Programm, bis sie finanziert werden.

