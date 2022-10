Der Lech bei Augsburg soll fast doppelt so breit werden – dafür braucht er Platz

Plus Der Lech soll zwischen Hochablass und Mandichosee wieder den Charakter eines wilden Flusses bekommen. Damit das geht, muss Augsburg einen Teil des Trinkwasserschutzgebiets verkaufen.

Im kanalisierten Augsburger Lech gibt es große Probleme. Um sie zu lösen, soll er ein Stück weit den Charakter des früheren Wildflusses zurückbekommen. Der Freistaat hat zur Renaturierung große Pläne, sie sehen eine verzweigte Flusslandschaft mit Inseln vor. Sie wird sich vom Hochablass in Richtung Süden bis zum Mandichosee bei Mering erstrecken. Damit das Mammutprojekt realisiert werden kann, sind größere städtische Flächen im Trinkwasserschutzgebiet nötig. In dem Bereich liegen drei der Augsburger Trinkwasserbrunnen.