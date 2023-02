Der Messeveranstalter Afag expandiert, aber nicht in Augsburg

Der Messeveranstalter Afag übernimmt eine Firma in Stuttgart. Am Standort Augsburg gab es im Vorjahr einen Rückschlag.

Die Firma Afag Messen und Ausstellungen GmbH hat seit vielen Jahren eine enge Bindung zum Messestandort Augsburg. So wird unter anderem die Augsburger Frühjahrsausstellung (afa) von der Afag ausgerichtet. Auch die Interlift als Weltleitmesse für die Aufzugbranche gehört zum Angebot des privaten Messeveranstalters. Im Vorjahr gab es am Standort Augsburg allerdings einen Rückschlag. Die internationalen Veranstaltungen Grindtec (Fachmesse für Schleiftechnik) und Americana (Westernreitsportmesse) werden künftig nicht mehr in Augsburg ausgetragen. Andernorts läuft es besser für die Afag. Nun hat man den Stuttgarter Messeveranstalter Retro Messen übernommen.

Insgesamt drei Veranstaltungen in Stuttgart und Nürnberg werden künftig von der Afag neu betreut. Seit dem Jahr 1947 operiert der Messeveranstalter von Nürnberg und seit 1991 auch von Augsburg aus. Im Jahr 2022 übernahm die Afag die Münchner Netcomm GmbH, in München gibt es somit einen dritten Standort. Die Afag beschäftigt derzeit rund 70 Mitarbeiter. Geschäftsführer sind die Cousins Henning Könicke und Thilo Könicke.

Die Messe Augsburg zieht zwei neue Veranstaltungen an Land

Nach dem Abschied der Grindtec und Americana gibt es in diesem Jahr in Augsburg zwei neue Veranstaltungen - die nicht von der Afag organisiert werden. Ende März findet die Fachmesse Coiltech statt. Unter den 300 Ausstellern aus 25 Ländern sind Hersteller und Entwickler von Elektromotoren, Generatoren, Elektropumpen, Transformatoren und E-Mobility-Lösungen. Rund 3000 Besucher werden erwartet. Ende Oktober soll die Fachmesse Airtec über die Bühne gehen. Es geht um das Thema Luftfahrt. Die Veranstaltung war zuvor in München. Einige Tausend Fachbesucher werden erwartet.

