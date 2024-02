Der Regionalbischof wird zum Pfeifer und ein Brot zum Plakatmotiv

Die Augsburger Demo geht ungezwungen und leicht über die Bühne. Das liegt an lustigen Plakat-Sprüchen, lockeren Moderatorinnen und sprachlichen Wirrungen.

So etwas hat auch Augsburgs Alt-Oberbürgermeister Kurt Gribl noch nicht gesehen. "Ich kann mich erinnern, als 8000 Leute gegen den AfD-Parteitag auf die Straße gingen." Die 25.000 Menschen, die am Samstag gegen Rechtsextremismus Flagge zeigen, überraschen dann aber auch ihn positiv. Das Schöne sei, dass die Demo am Samstag nicht parteipolitisch geprägt sei. "Hier zeigt sich die ganze Vielfalt der Augsburger Gesellschaft."

***

Durch das Bühnenprogramm führen Viola Zwetschke und Sienna Fleming. Die Herangehensweisen der beiden Frauen – Zwetschke ist professionelle Moderatorin, Fleming Jugendsprecherin beim Stadtjugendring – ergänzen sich charmant, ihr Stil passt sich dem eher ungezwungenen Drumherum an. Manchmal kommt im Publikum auch ein Schmunzeln auf. Einmal etwa, als Fleming die nächsten Redner ankündigt – die beiden Bischöfe Bertram Meier und Axel Piper. Die Moderatorin liest die Namen vor, bei der Aussprache von "Piper" ist sie sich nicht ganz sicher. Spricht man das "i" Englisch aus, also "Paiper"? Und so sagt sie: "Axel Paiper ... oder Piper? Keine Ahnung, er wird es Euch selbst sagen." Piper tritt anschließend unbeirrt auf.

***

Die Moderatorinnen haben zwei Missionen: Locker durch den Nachmittag führen – und keinesfalls das Mikro aus der Hand geben. Keiner soll die Veranstaltung, die etwas über zwei Stunden dauert, durch allzu lange Reden sprengen. Etwas unglücklich ist damit nur CSU-Bundestagsabgeordneter Volker Ullrich, der das Mikro doch gerne selbst halten würde. Doch Moderatorin Zwetschke bleibt unerbittlich – "auch wenn mich Herr Ullrich jetzt vielleicht nicht mehr mag", sagt sie.

Lesen Sie dazu auch

***

Misstöne sind an diesem Nachmittag sehr selten. Ein paar Pfiffe und Buhrufe kommen aber doch auf, während Bernhard Pohl am Mikrofon steht. Das hat offenbar weniger mit ihm oder dem Inhalt des Gesagten ("Wer die Würde des Menschen tritt, ist ein Menschenfeind. Keine Toleranz gegenüber Intoleranz.") zu tun – sondern vielmehr mit seiner Parteizugehörigkeit bei den Freien Wählern. "Aiwanger muss weg" ruft ein Teilnehmer, "Pfui Hubsi" ein anderer. Pohl, Landtagsabgeordneter, bleibt aber souverän.

***

Auf vielen Plakaten sind Comicfiguren wie Bernd das Brot, Seestern Patrick von Spongebob oder Pferdenärrin Conny zu sehen. Kombiniert haben die Demo-Teilnehmerinnen und Teilnehmern sie mit markigen Sprüchen gegen die AfD und Rechtsextremismus.

***

"Nazis essen heimlich Falafel" – diesen Spruch sieht man derzeit deutschlandweit auf Plakaten von Demo-Teilnehmern. In Augsburg zeigen die Besucher schwäbische Verbundenheit und fordern schlicht: "Keine Spätzle für Nazis."