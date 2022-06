Die Einbruchsserie im Spickel geht weiter, blutender Einbrecher flieht

In der Hammerschmiede scheitert ein Mann daran, eine Glastüre gewaltsam zu öffnen. Er flüchtet über das Zufahrtstor. Die Einbruchsserie im Spickel geht weiter.

Der Stadtteil Spickel war in den zurückliegenden Wochen wiederholt Schauplatz von Einbrüchen. Die Serie geht weiter. In der Hammerschmiede missglückte ein Einbruch. Der Täter verletzte sich. Er flüchtete mit einem blutenden Arm.

Einbrecher in Augsburg entwendet Schmuck und Bargeld

In der Nacht auf Samstag brachen im Spickel laut Polizei ein oder mehrere Täter in ein Anwesen in der Fontanestraße (Bereich der 10er Hausnummern) ein. Um hineinzugelangen, brachen sie ein Kellerfenster auf und durchwühlten anschließend sämtliche Räumlichkeiten im Haus. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

In der Hammerschmiede wurden am Sonntag gegen 5.45 Uhr die Bewohner eines Anwesens im Wacholderweg (Bereich der 30er Hausnummern) durch Geräusche zerbrechender Glasscherben wach. Ein Unbekannter versuchte vergebens sich durch Einschlagen der Verglasung an der Haustüre Zugang zum Anwesen zu verschaffen.

Auch Nachbarn wurden wach. Sie beobachteten einen am Arm blutenden Mann, der sich gerade von dem Anwesen entfernte und über das Zufahrtstor auf die Straße kletterte. Die hinzugerufenen Polizeistreifen griffen den Mann nicht mehr auf. An der Haustüre entstand ein Sachschaden von wenigen Hundert Euro.

Polizei: Das ist die Beschreibung des gesuchten Mannes

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: 1,70 Meter groß, 20 Jahre alt, schlank, westeuropäisches Aussehen, kurze wellige braune Haare, weißes T-Shirt mit buntem Aufdruck auf der Vorderseite (evtl. grün/blau), ungepflegte Erscheinung, blutende Verletzung am rechten Arm.

