Augsburg

12:30 Uhr

NS-Anhänger als Namensgeber: Augsburger Kleingartenanlage wird umbenannt

Plus Seit über 90 Jahren war eine Augsburger Kleingartenanlage nach Karl Freytag benannt. Er war treibende Kraft der Kleingarten-Bewegung, aber auch überzeugter Nazi.

Von Silvia Kämpf

Gabriele Sachs ist seit acht Jahren die Wirtin der Karl-Freytag-Stuben in Augsburg. Über den Namen ihres Lokals hatte sie sich bislang keine großen Gedanken gemacht. Die Wirtschaft, in der die 60-Jährige Hausmannskost serviert, liegt zentral in der Kleingartenanlage zwischen Haunstetter Straße, die ebenfalls nach Karl Freytag benannt war - schon seit dem Jahr 1928 -, und Altem Postweg. Was Gabriele Sachs und wohl auch viele der Gartenpächter nicht wussten: Freytag, der von 1866 bis 1945 lebte, war nicht nur eine treibende Kraft der Kleingarten-Bewegung, sondern auch ein überzeugter Nationalsozialist und NS-Funktionär. Deshalb wird die Kleingartenanlage nun umbenannt - und auch das Lokal soll einen neuen Namen erhalten.

