Die Gemeinde Zwölf Apostel hofft noch auf ein kleines Oster-Wunder

Seit Oktober ist die katholische Zwölf-Apostel-Kirche in Augsburg gesperrt. Ostern müssen die Gemeindemitglieder daher voraussichtlich anders feiern als sonst.

Normalerweise bietet die Zwölf-Apostel-Kirche in Hochzoll-Süd rund 600 Gläubigen Platz. Doch seit Herbst vergangenen Jahres ist der Sakralbau wegen Sicherungsarbeiten des Dachtragwerks gesperrt. Der Dachstuhl wird mit Holzpfosten gestützt, die Gottesdienste sind in die Unterkirche verlegt. Unter Berücksichtigung aller notwendigen Corona-Maßnahmen ist der Besuch dort auf etwa 20 Personen begrenzt. Doch wie sieht es an Ostern aus?

Die Gemeinde Zwölf Apostel, die mit Heilig Geist im Norden des Stadtteils eine Pfarreiengemeinschaft bildet, wird sich laut Lutz voraussichtlich auch an den Feiertagen aufteilen müssen. Das bedeute, dass sowohl der Gründonnerstag als auch die Liturgie an Karfreitag und die Osternächte im Wechsel an beiden Standorten gefeiert werden. Momentan warten die Gemeinden noch auf die Ergebnisse einer gutachterlichen Prüfung, die dann der städtischen Bauverwaltung vorzulegen sind. Denn der Einlass der Gläubigen müsse erst genehmigt werden.

Ostern in der eigenen Kirche wäre für die Gemeinde in diesem Jahr fast ein Wunder

Werner Lutz geht davon aus, dass die Sanierung mit einer Investition von 70.000 Euro zu bewerkstelligen ist. Für den Kirchenpfleger, der gleichzeitig eines der Mitglieder der Kirchenverwaltung um Pfarrer Manfred Bauer ist, würde es an ein Wunder grenzen, könnte Zwölf Apostel den höchsten Feiertag der katholischen Kirche ohne Einschränkungen begehen. Ostern wird dieser Tage dennoch in der Pfarreiengemeinschaft begangen. In Heilig Geist findet um 19 Uhr der Gründonnerstagsgottesdienst, sprich das "letzte Abendmahl", statt. Des Leidenswegs Christi wird am Karfreitag in beiden Gemeinden um 15 Uhr gedacht - in Heilig Geist in der Kirche, in Zwölf Apostel im Pfarrsaal.

Während Hochzoll-Nord die Osternacht bereits am Samstag um 20 Uhr feiert, beginnt sie im Süden des Stadtteils am Ostersonntag um 5.30 Uhr im Pfarrsaal. Außerdem bleibt den Gemeindemitgliedern eine Hoffnung: Und zwar die, "dass die Erstkommunion wieder stattfinden kann", wie Lutz sagt. Diese findet dann im Monat Mai statt.

