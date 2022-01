Augsburg

Die Luft in der Augsburger Innenstadt wird sauberer

Plus In der Augsburger Karlstraße sank im vergangenen Jahr die Stickstoffdioxid-Belastung abermals. Das Maßnahmenpaket der Stadt dürfte dafür nur zum Teil verantwortlich sein.

Von Stefan Krog

Die Luft in der Augsburger Innenstadt ist im vergangenen Jahr abermals besser geworden, nachdem in der Vergangenheit der Grenzwert für Stickstoffdioxid regelmäßig überschritten worden war. Das ist Ergebnis der vorläufigen Messwert-Auswertung der Stationen in der Karlstraße und am Königsplatz.

