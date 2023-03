Die Müllabfuhr kommt in Augsburg mit der Abholung nicht mehr hinterher

Plus Laut Stadt Augsburg kann die komplette Müllabfuhr bis Ostern nicht garantiert werden. Alle Sperrmülltermine fallen aus. Restmüll darf im Wertstoffhof abgegeben werden.

In Augsburg gibt es ein immer größer werdendes Müllproblem durch die Streiks im öffentlichen Dienst. Der städtische Abfallwirtschaftsbetrieb (AWS) kommt mit den Arbeiten nicht mehr hinterher. Am Donnerstag bestätigten die Verantwortlichen, dass sich Bürgerinnen und Bürger auf weitere Unannehmlichkeiten einstellen müssen. "Das Abfallvolumen ist nach den streikbedingten Leerungsausfällen so hoch, dass eine komplette Abfuhr aller Abfälle vor Ostern leider nicht immer garantiert werden kann", so der AWS. In einzelnen Vierteln türmen sich weitere Müllsäcke, die bislang nicht abgeholt wurden. Der AWS jongliert bereits mit Abfuhrterminen. Wie kompliziert die Situation ist, zeigt sich am Beispiel Kriegshaber. Für den Abholtag am Mittwoch in dieser Woche, der wegen des Streiks ausfiel, gibt es noch keinen Ersatztermin.

In Augsburg wird vorerst kein Sperrmüll mehr abgeholt

Sämtliche ausgemachte Abholtermine von Sperrmüll und Grüngut werden gestrichen – somit treffen die Folgen des Streiks nun alle Bürgerinnen und Bürger im Stadtgebiet. Also auch diejenigen, bei denen die Abholung der Tonnen bislang reibungslos funktioniert hat. Tonnen werden zwar abgeholt, doch beim Sperrmüll geht nichts. Der AWS kommt hinsichtlich eines neuen Abholtermins auf Bürgerinnen und Bürger persönlich zu. Bereits bereitgestellter Sperrmüll und Grüngut sollten wieder von der Anfahrtsstelle entfernt werden.

Die Gewerkschaft Verdi hatte in den zurückliegenden Wochen wiederholt zu Streiks aufgerufen. Besonders gravierend waren die Folgen in Göggingen, im Bismarckviertel und in Teilen der Innenstadt. Hier wurde der Restmüll einen Monat lang nicht abgeholt. Neben den vollen Müllbehältern türmten sich auf den Straßen auch die Müllsäcke. Am Dienstag wurde der Müll abgeholt. Allerdings räumte der AWS bereits an diesem Tag ein, dass nicht alle Müllsäcke mitgenommen werden konnten. Die Fahrzeuge seien voll gewesen.

Anwohner sind sauer: "Die Müllsituation ist schrecklich"

In der Radaustraße in Göggingen zum Beispiel sah es weiterhin übel aus. "Die Müllsituation ist schrecklich", schilderte eine Anwohnerin am Donnerstag und schickte als Beweis Fotos an unsere Redaktion. Auch andere Personen hatten sich zuletzt über die teils vermüllten Straßen beklagt. Die Gewerkschaft Verdi warb um Verständnis. Die Streiks seien nötig, um für die Beschäftigten im AWS einen deutlich höheren Lohn durchzusetzen. Die Müllberge seien zudem als Signal zu verstehen.

So sah es in dieser Woche in Göggingen aus. Foto: Felix Ebert

Beim AWS sucht man jetzt nach Lösungen, um die Müllberge möglichst schnell zu beseitigen. Nun ist auch möglich, was bislang ausgeschlossen war. Restmüll kann ab Freitag, 24. März, an Wertstoff- und Servicepunkte- Container angeliefert werden. Voraussetzung dafür ist, dass der Restmüll in Müllsäcken verpackt ist. Dies gilt ebenso für Papier und Pappe sowie für Bioabfälle.

So geht es jetzt mit ausgefallenen Tonnenleerungen in Augsburg weiter

Am Donnerstag gab der AWS bekannt, wie man jetzt mit den ausgefallenen Tonnenleerungen umgeht. Tonnen für Restmüll, Bioabfälle sowie für Papier wurden an drei Streiktagen nicht abgeholt (Donnerstag, 16. März; Montag, 20. März, und Mittwoch, 22. März). Die Nachleerung der Restmülltonnen vom Donnerstag, 16. März, erfolgt sukzessive ab Montag kommender Woche. Daher entfällt die Leerung der Biotonne. Die Nachleerung des ausgefallenen Leerungstages vom Montag, 20. März, erfolgt am Freitag, 31. März. Die Nachleerung für Mittwoch, 22. März, wird noch verhandelt.

Sofern möglich, wird bei Abfuhrterminen auch Restmüll, der in Säcken verpackt ist, mitgenommen. Der AWS sagt aber auch, dass dies davon abhänge, wie voll die Müllfahrzeuge sind. Zuerst werden Container und Tonnen geleert. Wie zuletzt bereits geschehen, nehmen Mitarbeiter der Stadtreinigung liegen gebliebenen Restmüll mit – sofern sie die Möglichkeit dazu haben.