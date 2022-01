Augsburg

vor 16 Min.

Die Schachtel für vier Euro: Augsburgs vergessener Zigarettenautomat

Plus In Augsburg erinnert ein Zigarettenautomat an Zeiten, als die Schachtel noch vier Euro kostete. Was es mit dem Automaten auf sich hat und welche Regeln bei Automaten gelten.

Von Michael Hörmann

Man muss nicht unbedingt rauchen, um zu erkennen, dass dieser Zigarettenautomat in der Gögginger Straße aus der Zeit gefallen ist. Etwas versteckt hängt er an einer Hauswand. Das Gebäude liegt gegenüber dem Polizeipräsidium. Der Automat ist sehr alt, kein modernes Gerät. Dass er schon lange nicht mehr funktionstüchtig ist, wird ebenfalls schnell klar. Dieser Automat muss bessere Zeiten erlebt haben. Lang, lang ist es her.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen