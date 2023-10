Die Weltleitmesse Interlift verlässt den Standort Augsburg

Von 17. bis 20. Oktober ist die Weltleitmesse für Aufzüge, die Interlift, zu Gast in Augsburg - allerdings zum letzten Mal. Nach 32 Jahren wechselt sie die Stadt.

Seit 1991 ist die Aufzugmesse Interlift im Zweijahresrhythmus in Augsburg zu Gast und hat sich an diesem Standort zur Weltleitmesse entwickelt. Nach ihrem Auftritt nächste Woche kehrt sie dem bisherigen Standort allerdings den Rücken und wird ab 2025 in Nürnberg stattfinden. Der Messestandort Augsburg verliert damit nach der Grindtec (Weltleitmesse für Schleiftechnik) und der Westernreitmesse Americana die dritte Großveranstaltung.

Messe Interlift wandert von Augsburg nach Nürnberg

"Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Augsburg ist seit 1991 ein engagierter und kompetenter Partner der Interlift", so Achim Hütter, Vorsitzender des Verbands für Aufzugtechnik (VFA), dem fachlichen Träger der Messe. Man stelle mit dem Wechsel nach Nürnberg die Weichen für eine Weiterentwicklung der Interlift, die am jetzigen Standort nicht gegeben sei, heißt es in einer ersten Stellungnahme. Details geben der VFA sowie der Messeveranstalter Afag nicht bekannt. Die Entscheidung sei von Afag, VFA und dem Messebereirat gemeinsam getroffen worden, heißt es in der Pressemeldung weiter. Man freue sich bereits, die Aufzugwelt 2025 in Nürnberg begrüßen zu dürfen.

In einem ersten Statement der Messe Augsburg heißt es: "Die Interlift symbolisiert als eines von mehreren Beispielen hervorragend, wie sich die Messe Augsburg versteht: als Partner, der Fach- und Spezialveranstaltungen." Ihnen biete man den Nährboden, sich zu entwickeln. Man treibe so deren Wachstum und zunehmende Internationalisierung voran.

Messe Augsburg konzentriert sich auf Spezial- und Fachmessen

Die Interlift startete 1991 in Augsburg mit rund 300 Ausstellern und knapp 14.000 Besuchern. Bis 2019 wuchs die Messe stetig und kam regelmäßig auf rund 20.000 Besucher aus aller Welt und um die 600 internationale Aussteller. "Die Messe Augsburg hat mit ihrer Infrastruktur dazu beigetragen, dass sich die Interlift zur Weltleitmesse entwickeln konnte", so die Afag. In Augsburg hatte man immer wieder Flächen erweitert und Hallen gebaut, um Messen wie die Interlift oder die Grindtec (beides Afag) in ihrem Wachstum zu begleiten und am Standort zu halten.

Nun wird die internationale Messe vom 17. bis 20. Oktober letztmals ihre Gäste in Augsburg empfangen, um Neuheiten und Innovationen aus verschiedenen Bereichen der Branche zu präsentieren. Die Veranstaltung belegt das gesamte Gelände der Messe mit über 500 Unternehmen aus 38 Nationen. Mit dem Abzug der Interlift verliert Augsburg nach der Grindtec und der Americana (Messe für Westernreiten) binnen kurzer Zeit drei lange in Augsburg beheimatete Großveranstaltungen. Es kamen aber auch neue dazu - unter anderem die Airtec (Luft- und Raumfahrt), die SuperStay live (Ferienimmobilien) sowie die Spielwiesn (Spielesmesse). Mit der internationalen Coiltech, einer Fachmesse für Spulenwickeltechnik, gelang laut Messe-Chef Lorenz Rau „der größte Portfoliozugewinn in der Geschichte der Messe." Die Konzentration gelte Spezial- und Fachmessen, hieß es zuletzt.

