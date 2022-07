Augsburg

Diese Karte zeigt, wo es in Augsburg am heißesten ist

Plus Stadtviertel heizen sich unterschiedlich stark auf. Wie groß der Unterschied in Augsburg ist und welche Möglichkeiten es gibt, "Hotspots" abzukühlen.

Von Stefan Krog

Das Phänomen war in den vergangenen Tagen deutlich spürbar: In der Innenstadt und anderen stark verdichteten Stadtvierteln in Augsburg war es brütend heiß, in den Parkanlagen und den Augsburger Wäldern angenehm: Um mehr als sieben Grad kann sich die Durchschnittstemperatur je nach Wetterlage im Sommer zwischen den dicht bebauten Stadtvierteln und Waldflächen unterscheiden. Das ist eines der Ergebnisse des Forschungsprojekts "Augsburg bleibt cool", für das im Sommer 2019 die Temperatur in verschiedenen Stadtvierteln gemessen wurde. Gültig sind die Ergebnisse, was die Temperaturverteilung betrifft, nach wie vor.

