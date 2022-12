Diese Männer kochen ein Traum-Weihnachtsmenü für Bedürftige

Der Club kochender Männer kreiert ein Festessen für 85 Bedürftige. Präsident Walter Mader erklärt, warum es gar nicht so einfach ist, alle Geschmäcker zu treffen.

Sonntagmorgen gegen 10 Uhr ist die Küchenschlacht geschafft. Das Vier-Gänge-Menü steht in 85 Portionen bereit zum Ausliefern. Walter Mader, Präsident im Club kochender Männer Augsburg, freut sich. Alle haben zusammengeholfen. Das Weihnachtsessen für Bedürftige ist gelungen und hat viele Schmankerl zu bieten. Dabei gab es in diesem Jahr mehrere Herausforderungen.

An zwei Tagen haben die Kochbrüder in der Großküche der LEW am Königsplatz geschnippelt, gerührt, gekocht, gebraten, geröstet und am Ende abgeschmeckt. "Alles ist handgemacht, auch die Soße", sagt Mader. Herausgekommen ist ein aufwendiges gutbürgerliches Weihnachtsmenü in reichlich bemessenen Portionen, das sich Menschen mit wenig Geld sonst nicht leisten könnten: Perlhuhn-Terrine mit fruchtigem Waldorfsalat, Kürbis-Cremesuppe mit gerösteten Kernen, Kalbsrollbraten mit Spätzle und Buttergemüse und zum Nachtisch Fruchtsalat. Appetit beim Auspacken der Tasche macht die liebevoll gestaltete Menükarte. Und als süßes Extra liegt ein Päckchen Weihnachtsplätzchen bei, gesponsert von Bäcker Balletshofer.

Kartei der Not: Das Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck 1 / 6 Zurück Vorwärts Die Kartei der Not ist das Hilfswerk der Augsburger Allgemeinen und des Allgäuer Zeitungsverlags. Es ist eine Stiftung bürgerlichen Rechts mit dem Ziel: Menschen in der Region zu unterstützen, die unverschuldet in eine schwierige Lebenslage gekommen sind und Hilfe brauchen.

Als Hilfswerk unseres Medienhauses wurde die Kartei der Not im Jahr 1965 von Ellinor Holland gegründet, der Tochter des Zeitungsgründers Curt Frenzel. Sie sah es stets als ihre und als Aufgabe unseres Medienunternehmens an, auf das Schicksal der Menschen hinzuweisen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen.

Im Dezember 2010 ist Ellinor Holland gestorben. Ihr Lebenswerk führen seitdem ihre beiden Töchter Ellinor Scherer als Kuratoriumsvorsitzende und Alexandra Holland als Stellvertreterin mit großem Engagement und Verantwortungsbewusstsein weiter.

Dazu gehört heute auch das Ellinor-Holland-Haus – ein wegweisendes Wohnprojekt, in dem bis zu 80 Menschen jeden Alters auf dem Weg aus der Not heraus begleitet werden.

Mit über 45 Millionen Euro konnte die Kartei der Not bisher Bedürftigen im Verbreitungsgebiet unserer Zeitungen unter die Arme greifen. Jede Spende geht vollständig und ohne jeden Abzug in die Hilfeleistung. Alle Personal- und Verwaltungskosten werden nämlich zu 100 Prozent von der Mediengruppe Pressedruck getragen.

Die Kartei der Not ist da für Menschen, die durch Krankheit, Behinderung oder ein anderes belastendes Ereignis in eine Situation geraten sind, in der sie unserer Solidarität, unserer ganz konkreten Mithilfe bedürfen. Denn Not kann jeden treffen – in jedem Alter.

Alexander Brecheisen hat das Weihnachtskochen gemeinsam mit Klaus Geißler organisiert. Er erklärt, warum es Spätzle und Soße als Beilagen gibt. Das Menü soll auch Kindern schmecken. "Spätzle mit Soße mag meine Tochter auch, das funktioniert immer." Die kochenden Männer hatten diesmal noch einen anderen Wunsch zu erfüllen. Das Menü sollte aus "religionsneutralen" Lebensmitteln sein, sagt Mader. Damit es Menschen aller Glaubensrichtungen essen können, wurde auf Schweinefleisch und Alkohol verzichtet. Zu trinken gibt es Orangensaft.

Der Augsburger Chuchi-Club zählt zu den ältesten Kochclubs in Deutschland. Auch das Weihnachtskochen am dritten Adventssonntag hat Tradition. Trotzdem sei es nach zwei Jahren coronabedingter Pause in diesem Jahr ein Neustart, sagt Mader. "Wir mussten uns neu orientieren." 2020 und 2021 sei die LEW-Kantine für Externe gesperrt gewesen. Ersatzweise gab es kulinarische Geschenkpakete für Bedürftige.

Zwei Sponsoren stocken das Budget der kochenden Männer auf

Nach Corona gab es diesmal eine andere Herausforderung. Wegen der Inflation sind die Preise für Lebensmittel stark gestiegen. Der Wareneinkauf fürs Weihnachtskochen war teurer. Umso erfreulicher sei es, dass die Stadtsparkasse und Sparkasse Schwaben-Bodensee als Sponsoren das Budget aufgestockt hätten, um die höheren Kosten auszugleichen. Die Metzgerei Boneberger sponserte das Fleisch und Firma Wiedemann die Verpackungen.

Bei dem Projekt arbeitet der Club kochender Männer mit der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen, zusammen. "Wir wollen damit ein weihnachtliches Zeichen setzen, dass in der Zeit der vielen Krisen gerade die, die am wenigsten haben, nicht vergessen sind", sagt Arnd Hansen, Geschäftsführer der Kartei der Not. Belasten doch die stark gestiegenen Preise für Energie und Lebensmittel besonders Menschen, die zusätzlich mit einer schweren Krankheit, einer Behinderung, dem Tod eines nahen Angehörigen oder einem anderen persönlichen Schicksalsschlag fertig werden müssen.

Positive Rückmeldungen an die Augsburger Köche

Kuratoriumsmitglieder des Leserhilfswerkes übernehmen am Sonntagmittag den Lieferservice. Auch Kuratoriumsvorsitzende Ellinor Scherer und ihr Sohn Benedict machen mit. Sie übernehmen die Fahrt zum Ellinor-Holland-Haus. Dort bekommen bedürftige Menschen aus dem Verbreitungsgebiet, die unverschuldet in Not geraten sind, eine Unterkunft auf Zeit und professionelle Hilfe.

Mader und Brecheisen hoffen, dass das Menü allen gut schmecke. Es soll "Soulfood" im Advent sein. Die Rückmeldungen aus den vergangenen Jahren seien sehr positiv gewesen, sagen sie. "Es waren berührende Briefe, die uns erreicht haben."

