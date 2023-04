Dinos in Göggingen, Tanz im Martinipark – das Wochenende in Augsburg

Das Wetter am Wochenende soll in Augsburg bescheiden werden. Doch das ist kein Grund zum Trübsalblasen, denn es ist auch im Trockenen viel geboten.

Läuft, kann man über Plärrer und Dult sagen: Die Menschen kommen, konsumieren und haben Spaß. Beide Augsburger Traditionsveranstaltungen gehen noch bis 23. April. Anscheinend auch mit ausreichend Champagner in der Alm an Harry Winderls Bar im Schaller-Zelt, zumindest sind bei uns keine Klagen eingegangen. Sie wollen aber gar keinen Champagner trinken? Macht nichts, am Wochenende gibt es genug anderes zu tun …

Wer nicht so früh nach Hause will, kann am Freitag und Samstag die Crazy-Bar ab 22 Uhr zur After-Plärrer-Party in der Kapuzinergasse ansteuern.

Große Tiere sind dagegen das Thema in der "Dino-Erlebniswelt". Die wird von Freitag (bis 1. Mai) auf dem Gögginger Festplatz an der Pfarrer-Bogner-Straße aufgebaut. Dort tummeln sich täglich zwischen 14 und 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 12 bis 19 Uhr Ungetüme aus uralter Zeit. Der Veranstalter verspricht lehrreiche und spannende Stunden im Reich der Dinosaurier, sogar mit Urzeit-Café. Nachwuchsarchäologen können sich im Freilegen von Dinosaurierknochen üben. Weitere Infos unter Telefon 0152/57867018.

Im Staatstheater Augsburg steht das Ballett auf der Bühne

Wer dagegen die hohe Kunst des Tanztheaters liebt, ist bei "Godani – Goecke – Fernando" am richtigen Platz. Zu sehen am Freitag um 19.30 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr im Martinipark. Karten beim Besucherservice unter staatstheater-augsburg.de.

Freunde der Gitarrenklänge dürfte das 10. Internationale Gitarrenfestival elektrisieren. Von Donnerstag bis Sonntag stellen sich hochkarätige Gruppen im Parktheater, Leopold-Mozart-Zentrum und anderen Orten vor. Infos unter www.guitarfestival-augsburg.de.

Jazz, Festkonzerte und Bücher: Das bietet das Wochenende in Augsburg

Stimmungsvolle Kompositionen und starke Persönlichkeiten verschmelzen beim Auftritt des Jonas Sorgenfrei Quartett zum "organischen Zusammenspiel". Zu hören am Samstag im Jazzclub, Philippine-Welser-Straße, Beginn 20.30 Uhr. Infos unter www.jazzclub-augsburg.de.

Am Sonntag lädt eine der schönsten Kirchen Augsburgs, die Moritzkirche zum Festkonzert ein. Der Grund: das zehnte Jubiläum der Wiedereröffnung. Ab 16 Uhr steht ein Orgelkonzert mit Willibald Guggemos auf dem Programm, der Eintritt ist frei, Spenden erbeten.

Kostenlos ist auch die Familienzeit in der Stadtbücherei am Samstag von 11 bis 11.30 Uhr am Ernst-Reuter-Platz. "Mit Papa in die Bücherei" ist gedacht für Kinder von zwei bis drei Jahren und ihren Vätern. Informationen unter Telefon 0821/3242715.

Beim Fashion-Flohmarkt im Kongress am Park dürfte es auch passende Accessoires geben. Foto: privat

Der Schrank voller Klamotten? Da hilft der Fashion Flohmarkt am Samstag, zwischen 9.30 und 14 Uhr im Kongress am Park. Dort kann man Sachen abgeben oder sich auf die Suche nach stylishen Outfits für kleines Geld machen. Weitere Infos unter hello.mm.events@gmail.com.

Die Ofenhausführung des Staatstheaters am Sonntag um 13 Uhr ist zwar bis auf zwei Plätze (Stand Mittwoch) ausgebucht. Trotzdem lohnt sich ein Besuch auf dem außergewöhnlichen Gelände des Gaswerks in Oberhausen. Dort öffnen Künstlerinnen und Künstler ihre Ateliers und Studios am Samstag von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 12 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Auch in der BBK-Kunsthalle (Sommestraße 30) startet am Sonntag, 11 Uhr, eine Ausstellung. Der Titel vom Berufsverband Bildender Künstler (BBK) lautet "Menschenbilder", musikalisch umrahmt von Ruth Rossel am Cello.

Ausstellungen gibt es (außer am Montag) die ganze Woche. Aber meistens hat man am Wochenende mehr Zeit. Und kann "in limbo", die Straßenfotografie von Fabian Schreyer genießen. Zu sehen noch bis 7. Mai im Café und Liebertzimmer des Schaezlerpalais von 10 bis 17 Uhr.

Eine 30-köpfige Band im Wellenburger Biergarten

Oder die Wanderausstellung des Jüdischen Museums in der ehemaligen Synagoge Kriegshaber, Ulmer Straße 228 ansteuern. "Feibelmann muss weg. Ein antisemitischer Vorfall aus der schwäbischen Provinz" ist immer von Donnerstag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr, zu sehen. Weitere Infos unter jmaugsburg.de/ausstellungsarchiv/feibelmann.

Zwar soll das Wetter am Wochenende bescheiden werden, trotzdem soll im Biergarten der Schlossgaststätte Wellenburg am Sonntag zwischen 12 und 13 Uhr eine 30-köpfige Band aus Südtirol mit Polka und Marschmusik "aufmischen". Notfalls nochmals telefonisch unter 0821/444030 nachfragen.

Diese Tipps sind nur eine kleine Auswahl an Möglichkeiten, das Wochenende (egal bei welchem Wetter) zu genießen. Wir wünschen Spaß und gute Laune.