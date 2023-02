Bewohner des Schwabencenters sind verzweifelt: Edeka hat gekündigt

Quatsch. Der Edeka im Schwaben Center (eigentlich die gesamte Ladenpassage im SC) sind für einen Großteil des Spickel-Herrenbach die näheste - und teilweise einzige - Möglichkeit. Eben gerade die Anbindung an den ÖPNV und die Fußläufigkeit sind sonst nirgendwo so gegeben:



Die Reichenberger Str. ist eine Automeile schlechthin (die Einkaufsmöglichkeiten übrigens bereits außerhalb des Planungsraums XI), und bspw. schon aus vielen Teilen des Stadtbezirks 30 fußläufig eine Frechheit. Mit dem ÖPNV nur mit dem lächerlichen 36er zu erreichen, der dann immer noch einige Gehminuten von den Filialen entfernt hält.



Aldi und Rewe am Textilmuseum sind ebenfalls außerhalb des Planungsraums XI, und mit der Straßenbahn und der Linie 36 auch nur mehr schlecht als recht zu erreichen - das dürfte für die meisten noch die sinnvollste Alternative werden.



Die von Edeka selbst empfohlene Alternative in der Hofrat-Röhrer-Straße kommt ohne jegliche ÖPNV-Anbindung, und ist fußläufig eigentlich nur aus dem Spickel wirklich eine Option. Immerhin: Hier befinden sich die Geschäfte tatsächlich innerhalb des Planungsraums XI.



Das Gebiet um das Schwaben Center verfällt vermehrt zu einer Wüste, in der man sich eigentlich nur noch auf Lieferdienste oder ein Auto stützen kann. Ich bezweifle stark, dass die betroffenen Anwohner zuvor den Edeka aufgrund von Alternativen im Umfeld gemieden haben. Ich war jedenfalls gestern noch (und in den letzten Jahren nahezu ausschließlich) im Edeka im SC einkaufen, und nehme somit durchaus das Recht in Anspruch, diesen Verlust zu bedauern. Für mich kommen die aufgeführten Alternativen alle nicht in Frage - es werden dann wohl künftig Lieferdienste.

Melden