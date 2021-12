Augsburg

vor 34 Min.

Ein Sammler schenkt dem Augsburger Dom ein kostbares Bild

Plus Das Gnadenbild "Maria Schnee" ist ein Werk von großer Bedeutung. Was es mit Papst Franziskus zu tun hat und warum es ein anderes beliebtes Werk in Augsburg "ersetzt".

Von Gerlinde Knoller

Seit Kurzem hütet der Hohe Dom in Augsburg einen kostbaren Schatz - bisher von nur wenigen entdeckt: eine Kopie des Gnadenbilds "Maria Schnee", deren Original in der bedeutendsten Marienkirche Roms, Santa Maria Maggiore, verehrt wird. Ein privater Kunstsammler aus Düsseldorf hat es der Diözese Augsburg geschenkt. Laut Diözesankonservator Michael Schmid ist es dem Sammler "ein tiefes Bedürfnis", dass religiöse Kunst, die oft in Familienbesitz übergegangen ist, "wieder in einen kirchlichen Kontext zurückgeführt wird". Das Gnadenbild, dessen Herkunft unbekannt ist, findet sich in der Gertrud-Seitenkapelle des Domumgangs, hinter dem Hochaltar. Es sei, so Schmid, eine glückliche Fügung, dass Menschen nun zum Gebet vor dieses Marienbildnis kommen können - zumal seit Beginn der Corona-Pandemie Augsburgs berühmtestes Marienbildnis, die Maria Knotenlöserin in St. Peter am Perlach, nicht mehr zugänglich ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen