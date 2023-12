Eine Woche nach Sperrung: Wie gefährlich ist ein Besuch im Stadtwald?

Plus Nach starken Schneefällen erließ die Stadt ein Betretungsverbot für den Stadtwald. Mittlerweile hat sich die Lage etwas entspannt. Eine Gastronomin übt Kritik.

Maria Cierro ist verärgert. Die Gastronomin musste das beliebte Ausflugslokal Parkhäusl am vorvergangenen Wochenende geschlossen halten. Grund war, dass die Stadt wegen der starken Schneefälle und der damit verbundenen Gefahr von Schneebrüchen und Baumumstürzen ein Betretungsverbot für den Stadtwald erlassen hatte. Maria Cierro sagt, dass sie grundsätzlich Verständnis für die Entscheidung der Stadt habe. Niemand wolle, dass einem Spaziergänger oder Jogger etwas zustoße. Wie die Stadt das Ganze jedoch umgesetzt habe, "das ist wirklich die Härte". Die Stadt hingegen verteidigt ihr Vorgehen. Sie verwies gerne auf lauernde Gefahren im Wald. Bürger sind verunsichert: Wie gefährlich ist es derzeit im Stadtwald?

Gastronomin Maria Cierro beklagt, dass die Kommunikation der Stadt ohnehin nicht ideal laufe: "Wir wurden nicht mal benachrichtigt, dass wir unser Lokal geschlossen halten müssen. Ich habe es zufällig im Radio gehört." Später habe es zwar Informationen auf der Homepage der Stadt gegeben. Im dortigen Anhang sollte mitgeteilt werden, welche Betriebe von den Schließungen betroffen seien. Problem nur: "Es war gar kein Anhang dabei." Das habe sich erst später geändert. Cierro ärgert sich über das "ganze Tohuwabohu", das die Stadt veranstaltet habe. Das führe dazu, dass bis heute Gäste bei ihr anriefen, ob sie bedenkenlos vorbeikommen könnten. Der Rückgang an Gästen sei enorm. "Bei uns im Biergarten besteht aber keine Gefahr", betont sie. Die Bäume würden regelmäßig kontrolliert. "Trotzdem sage ich unseren Gästen natürlich, dass es in ihrer Verantwortung liegt, wenn sie vorbeikommen." Denn, auch wenn der Biergarten nicht betroffen war: Unweit des Lokals liegen bis heute umgestürzte Bäume.