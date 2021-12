Augsburg

17:55 Uhr

Eltern ärgern sich über hohe Nachzahlungen bei Kita-Gebühren

Kurz vor Weihnachten bekamen alle Familien, deren Kinder in städtischen Kindertagesstätten betreut werden, teils sehr hohe Gebührenabrechnungen zugeschickt.

Plus Die Stadt Augsburg buchte eineinhalb Jahre lang die Kita-Gebühren nur sporadisch ab. Jetzt muss manche Familie mehr als 2000 Euro nachzahlen. Wie kam es dazu?

Von Andrea Baumann

Eine vorweihnachtliche "Bescherung" haben jetzt Tausende von Augsburger Familien bekommen, deren Mädchen und Jungen in städtischen Kindertagesstätten betreut werden. Sie erhielten ein Schreiben der Stadtkasse mit einer Abrechnung der Kita-Gebühren. Ein Vater, dessen zwei Kinder einen Hort beziehungsweise einen Kindergarten besuchen, soll für beide jetzt insgesamt rund 2200 Euro zahlen. Es geht um Forderungen, die zwischen Frühjahr 2020 und Herbst 2021 aufgelaufen sind. Als Erläuterung in dem Schreiben heißt es: "Aufgrund der teilweisen Schließung der Kindertagesstätten während der Corona-Krise, aber auch wegen Umstellungen in der EDV können wir Ihnen leider erst jetzt die gesamte Abrechnung übersenden." Die Stadt räumt auf Nachfrage Probleme ein, betont aber auch, dass die Eltern nicht überrascht worden seien.

