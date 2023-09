Augsburg

Endlich Räume für Jugendarbeit im Bärenkeller

Plus Ein Unterstand und Räume im Vereinsheim der SpVgg Bärenkeller werden künftig als Treffpunkte genutzt. Der Jugendtreff im Schwabencenter lässt noch auf sich warten.

Im Bärenkeller wird nun schon seit einigen Jahren nach einer geeigneten Immobilie für einen Jugendtreff gesucht. Bislang gestaltete sich die Suche als sehr schwierig. Nun gibt es eine Erfolgsmeldung: Nachdem die SpVgg Bärenkeller der Stadt Räumlichkeiten im Obergeschoss ihres Vereinsheimes angeboten hat, kann dort ein Streetworktreff eingerichtet werden. Ein Jugendunterstand wurde ebenfalls im Stadtteil aufgestellt. Der geplante Jugendtreff in den ehemaligen Räumen der Stadtsparkasse im Schwabencenter lässt dagegen noch auf sich warten.

Künftig soll zweimal wöchentlich ein Streetworktreff im Bärenkeller stattfinden, voraussichtlich mittwochs und freitags. Dabei sollen sich die Jugendlichen zwanglos treffen und sowohl an einer Konsole als auch an der Tischtennisplatte in ihren neuen Räumen spielen können. Die angrenzenden Sportflächen der SpVgg Bärenkeller dürften außerhalb der Trainingszeiten von den Jugendlichen zusätzlich mitgenutzt werden. Die Stadt habe die Flächen angemietet und stelle diese der Streetwork des Stadtjugendrings (SJR) zur Verfügung, teilt Sozialreferent Martin Schenkelberg ( CSU) auf Anfrage mit. Er sagt: "Der Mietvertrag wurde für eine Dauer von zwei Jahren unterschrieben, da der Verein perspektivisch Reparaturen an der Heizung vornehmen muss, was eine Verlagerung ihrer eigenen Büros in die Räume des Jugendtreffs zur Folge hätte." Bisher gebe es dazu aber keine konkreten Pläne.

