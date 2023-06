Augsburg

Schimmel in der B-Box: Jugendtreff im Herrenbach zieht ins Schwabencenter

Plus Der Pavillon kann nicht mehr genutzt werden. Langfristig soll es einen Ersatzbau geben. Auch in anderen Stadtteilen werden Lösungen gesucht.

Um diese Lösung war lange gerungen worden, erklärte Sozialreferent Martin Schenkelberg ( CSU) jüngst im Jugendhilfeausschuss. Vertreter des Sozial- und Bildungsreferats sowie des Jugendamts hatten bei vielen Treffen gemeinsam mit Mitarbeitern des Stadtjugendrings diskutiert, um eine Perspektive für den Jugendtreff Herrenbach, die "B-Box", zu finden. Aufgrund von Schimmelbefall können dort einzelne Räume nicht genutzt werden. Nun gibt es für den Standort eine Erfolgsmeldung - allerdings auf Zeit. In anderen Stadtteilen müssen junge Menschen darauf noch warten.

"Wir haben die Kurzstrecke geschafft, jetzt müssen wir noch die Langstrecke schaffen", sagt Bildungsreferentin Martina Wild (Grüne). Was sie meint: Für die "B-Box" gibt es zwar eine Übergangslösung, die Umsetzung der langfristigen Option werde aber noch Zeit kosten. Die Vorgeschichte: Der Jugendtreff befindet sich im sogenannten Englischen Pavillon auf dem Gelände der Grund- und Mittelschule Herrenbach. Daneben werden dort auch noch Räume der Offenen Ganztagsschule (OGTS) genutzt. Der Stadtjungendring (SJR) ist dort in der Jugendarbeit tätig und betreut auch die OGTS. Seit zwei Jahren können einzelne Räume aufgrund des Schimmelbefalls aber nicht mehr genutzt werden. Es gab einige Reparaturen, um die Situation zu verbessern, außerdem wurden Gutachten zur Schimmelexplosion in Auftrag gegeben. Im März stellte die Sozialfraktionen einen Dringlichkeitsantrag, in dem sie die Stadt aufforderte, die Sanierung und Instandsetzung der B-Box mit Nachdruck voranzutreiben und die nötigen finanziellen Mittel bereitzustellen.

