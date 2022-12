Endspurt vor Weihnachten: So lange haben die Geschäfte geöffnet

Augsburgs Händler rechnen mit großem Andrang von Kunden. An Heiligabend ist der Christkindlesmarkt bis 14 Uhr geöffnet. In Clubs steigen Weihnachtspartys.

Heiligabend rückt näher und wer jetzt noch keine Geschenke eingekauft hat, muss sich sputen. Wer bereits mit allem eingedeckt ist, kann dagegen ein wenig vorfeiern, denn die Weihnachtsmärkte in Augsburg haben noch ein bisschen geöffnet. Der Christkindlesmarkt endet am 24. Dezember um 14 Uhr. Bei anderen Märkten ist dagegen am Freitag Schluss.

Weihnachten im Jahr 2021: Im Handel galt die 2G-Regelung

In den Geschäften wird am Freitag und Samstag mit einem großen Kundenandrang gerechnet, sodass mit Wartezeiten und Schlangestehen gerechnet werden muss. Einen gravierenden Unterschied gibt es zum Weihnachtsfest im Vorjahr: In diesem Jahr gibt es keine Beschränkungen mehr wegen Corona. 2021 dagegen galt die 2G-Regelung, Kunden mussten vor einem Jahr geimpft oder genesen sein. Außerdem war die Zahl der Kunden beschränkt, die sich gleichzeitig in einem Laden aufhalten durften.

Stimmungsvoll präsentiert sich der Augsburger Christkindlesmarkt. An Heiligabend ist um 14 Uhr Schluss. Foto: Michael Hörmann

Die Händlerinnen und Händler in Augsburg sind mit dem Verlauf des Weihnachtsgeschäfts 2022 bisher zufrieden. Die Umsätze seien besser, als man anfangs befürchtet habe, hieß es zuletzt. Andreas Gärtner vom Einzelhandelsverband weiß um die Besonderheit der letzten Stunden vor dem Weihnachtsfest. Kunden stünden unter Druck, weil sie in kurzer Zeit viel zu erledigen hätten. "Gefragt sind an Heiligabend sehr oft Gutscheine", sagt Gärtner.

Die City-Galerie in Augsburg schließt an Heiligabend um 14 Uhr

Die Öffnungszeiten am Freitag sind regulär, an Heiligabend werden sie verkürzt. Die City-Galerie als größtes Einkaufszentrum in Augsburg schließt um 14 Uhr. Auch die großen Supermärkte sind in den meisten Fällen bis 14 Uhr geöffnet. Der Stadtmarkt, an dem samstags ohnehin immer sehr viel los ist, schließt um 13 Uhr. Weil Heiligabend auf einen Samstag fällt, haben Banken nicht geöffnet. Wer vor dem Fest noch dringend Bankgeschäfte zu erledigen hat, dem bleibt Freitag als Option.

Für viele Augsburger und auswärtige Gäste ist der Besuch des Christkindlesmarkts traditionell die Einstimmung auf das Fest. Am Samstag hat er bis 14 Uhr offen. Am Freitag geht es dagegen abends noch einmal länger. Die Stände haben bis 21.30 Uhr geöffnet. Freitag ist bereits der Abschlusstag für die Weihnachtsinsel am Zeughaus. Dieser kleine Markt schließt um 20 Uhr. Auch in der Alten Silberschmiede in der Altstadt endet der Weihnachtsmarkt am Freitag, geöffnet ist noch bis 21.30 Uhr.

Lokale in Augsburg haben sehr unterschiedliche Regelungen

Lokale, Restaurants und Kneipen haben am 24. Dezember individuelle Öffnungszeiten. Es hat sich in den zurückliegenden Jahren eingebürgert, dass Bars an Heiligabend öffnen. Weihnachtspartys steigen in den Clubs Kantine (ab 23 Uhr), Kesselhaus (ab 23 Uhr) und Mo Club (ab 22 Uhr).

Alle öffentlichen Toilettenanlagen der Stadt Augsburg schließen am 24. Dezember bereits um 16 Uhr. Ausgenommen davon ist die Toilette am Oberhauser Bahnhof.