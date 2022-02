Augsburg

vor 17 Min.

Augsburgs Klärwerk kann mehr als Abwasser reinigen

Plus Der Betrieb der Anlage in Oberhausen braucht in einem Jahr so viel Energie wie ganz Kriegshaber. Doch es erzeugt die Energie dafür ganz alleine – und mehr.

Von Franz Häußler

Ein Klärwerk ist zuvörderst eine Abwasser-Reinigungsanlage. Sie soll effektiv und auf möglichst umweltschonende Weise feste, flüssige und chemische Stoffe aus Abwasser entfernen. Im Augsburger Klärwerk in Oberhausen fielen 2020 pro Tag durchschnittlich rund 120.000 Kubikmeter Schmutzwasser an. Die Reinigung ist sehr aufwändig. Sie verbraucht so viel Energie wie Augsburgs großer Stadtteil Kriegshaber mit fast 20.000 Einwohnern: 2020 waren es 14 Millionen Kilowattstunden. Diese riesige Strommenge bezieht das Klärwerk nicht aus dem Netz, sondern erzeugt sie mit dem bei der Reinigung übrig bleibenden „Bio-Material“ selbst. Auch den gewaltigen Wärmebedarf deckt das Klärwerk daraus.

