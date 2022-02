Augsburg

08:00 Uhr

Es ist mal wieder "Sale"-Zeit in der Augsburger Innenstadt

Plus Über reduzierte Waren spricht kaum ein Geschäftsmann. Man bevorzugt es lieber international. Die wirtschaftliche Situation im Handel ist weiterhin sehr angespannt.

Von Michael Hörmann

Was fällt Ihnen auf, wenn Sie durch die Augsburger Innenstadt gehen? "Sale", nahezu überall. So steht es an vielen Schaufenstern der Geschäfte. Es wird reduziert, was das Zeug hält. Prozentaufkleber in allerlei Farben und Größen kleben an den Schaufenstern. Im einen oder anderen Fall prangt noch ein Schriftzug mit dem Wort "Reduziert". Ob englisch "Sale" oder klassisch "reduziert" - es ist Schlussverkauf, heißt die Botschaft des Einzelhandels.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen