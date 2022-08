Fahrlässige Tötung: Strafbefehl gegen Baumkontrolleur nach Spielplatz-Unglück

Die Staatsanwaltschaft hat einen Strafbefehl gegen einen Baumkontrolleur wegen fahrlässiger Tötung beantragt. Es geht um das tödliche Unglück an einem Augsburger Spielplatz.

Nach dem Tod eines 22 Monate alten Mädchens auf einem Augsburger Spielplatz im Juli 2021 hat nun die Staatsanwaltschaft Augsburg einen Strafbefehl gegen einen 56-jährigen Baumkontrolleur beantragt. Wie es in einer Mitteilung am Freitagmittag heißt, steht der Kontrolleur unter Verdacht der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung. Ein umstürzender Baum hatte eine Mutter und ihre beiden Töchter auf dem Kinderspielplatz in Augsburg-Oberhausen getroffen. Das jüngste Kind erlag seinen Verletzungen. Es starb im Krankenhaus.

Die damals 28 Jahre alte Mutter erlitt schwere Verletzungen, die fünfjährige Tochter blieb zumindest äußerlich unversehrt. Der Ahorn, der an jenem Sommertag plötzlich umfiel, war rund 20 Meter hoch. Er schlug genau auf der Wippe ein, auf der gerade die Mutter mit ihren beiden Kindern saß. Nach dem Unglück war an dem umgefallenen Baum zu sehen, dass er innen morsch und hohl war. Dem Baumkontrolleur wird nun zur Last gelegt, bei der letzten Kontrolle des Baumbestandes im Mai 2020 Auffälligkeiten, die Hinweise auf einen Pilzbefall ergaben, nicht bemerkt, weitere Untersuchungen unterlassen und dadurch die fehlende Standsicherheit des Baumes nicht erkannt zu haben.

Augsburger Staatsanwaltschaft: Gefahr wäre erkennbar gewesen

Nach dem Ergebnis umfangreicher Sachverständigengutachten wäre die Gefahr, die von dem Baum ausging, erkennbar gewesen, heißt es vonseiten der Staatsanwaltschaft. Das Gericht verhängte in dem Strafbefehl antragsgemäß eine Verwarnung unter Strafvorbehalt. Das bedeutet im konkreten Fall, dass die Verhängung einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird.

Zudem muss der Baumkontrolleur eine vierstellige Geldauflage an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. Der Strafbefehl ist noch nicht rechtskräftig.

