Augsburg

vor 32 Min.

Fahrradstreifen in der Hermanstraße soll zur Dauerlösung werden

Plus Ein Jahr lang lief der Versuch in der Hermanstraße. Stadt und Polizei ziehen eine positive Bilanz. Deshalb soll auch der Rest der Straße einen Radweg bekommen.

Der Fahrradweg, der im Juli vergangenen Jahres versuchsweise in der Augsburger Hermanstraße angelegt worden war versuchsweise in der Augsburger Hermanstraße angelegt worden war, soll zur Dauereinrichtung werden. In einem zweiten Schritt will die Stadt auch in einem weiteren Abschnitt zwischen Beethovenstraße und Königsplatz auf einen Fahrstreifen für Autos verzichten. Dort soll ebenfalls eine Radspur entstehen – zunächst wieder probeweise für drei Monate. Diesen Vorschlag will Baureferent Gerd Merkle ( CSU) am Mittwoch dem Bauausschuss des Stadtrats unterbreiten.

