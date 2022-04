Falsche Polizisten ergaunern durch Schockanrufe insgesamt 50.000 Euro

Die Taten ereigneten sich in Augsburg und Kissing. Opfer waren in beiden Fällen zwei Seniorinnen.

Zwei Seniorinnen sind Opfer von sogenannten Schockanrufen geworden. Insgesamt ergaunerten die falschen Polizisten 50.000 Euro. Einmal war Augsburg am Donnerstag der Tatort. Im anderen Fall war es Kissing.

Wie die Polizei mitteilt, gab sich in einem Fall die Anruferin als angebliche Tochter der Seniorin aus. Sie hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und müsse nun in Haft. Nur durch eine Kaution in Höhe von 30.000 Euro bliebe sie auf freiem Fuß. Auch ein angeblicher Polizeibeamter bestätigte den fiktiven Vorfall am Telefon und setzte die Seniorin damit noch mehr unter Druck. Schließlich übergab die Augsburgerin 30.000 Euro sowie Goldschmuck an eine Abholerin, die sich ebenfalls als Beamtin ausgab.

Frau übergab 20.000 Euro an einen Unbekannten

Nahezu identisch gingen Telefonbetrüger auch bei einer Seniorin in Kissing vor. Auch sie fiel auf die gleiche Masche herein und übergab knapp 20.000 Euro an einen Unbekannten. Der Schwindel fiel auf, als sie kurze Zeit später ihren "richtigen" Verwandten angerufen hatte, um sich nach ihm zu erkundigen. (möh)